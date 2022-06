Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter: attacco super con Dybala, Lukaku e Lautaro?

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura all'Inter e al progetto tecnico di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, secondo il quotidiano milanese, avrebbe chiesto alla società sia Dybala che Lukaku. Ma non solo. L'arrivo di entrambi non comporterebbe necessariamente l'addio di Lautaro Martinez. La chiave potrebbe essere rapprsentata dalla cessione di Dzeko, il cui ingaggio al lordo pesa 9 milioni e 250mila euro. "L'età del giocatore - scrive la Gazzetta dello Sport - rende complessa una cessione, ma non è escluso che qualche top club in Europa possa avere bisogno di un centravanti di riserva di esperienza e affidabilità. E chissà, magari pure Edin potrebbe essere tentato da un'avventura extra-continentale, negli Stati Uniti piuttosto che negli Emirati Arabi".

La nostra opinione. Presentarsi al via della Serie A 2022-23 con un tridente Dybala-Lukaku-Lautaro catapulterebbe l'Inter in una dimensione diversa rispetto a quella odierna: con un parco attaccanti del genere (senza dimenticare Correa che senz'altro rimarrà) i nerazzurri avrebbero l'obbligo di disputare un'annata da protagonisti sia in Italia che in Europa. Non sarà semplice concretizzare questa idea senza il sacrificio di un big, magari in difesa (Skriniar? Bastoni?). Quel che è certo è che con un Beppe Marotta più attivo che mai, l'Inter può considerarsi in mani non sicure, ma sicurissime.

La Juventus raddoppia in attacco: spunta Arnautovic

Secondo Tuttosport la Juventus starebbe pensando a un doppio colpo in attacco: oltre a Morata, per il quale continuano i contatti con l'Atletico Madrid, l'idea che stuzzica i bianconeri è quella di aggiungere a Vlahovic un altro attaccante di peso. Il nome caldo, sollecitato anche da Massimiliano Allegri, è quello di Marko Arnautovic: l'austriaco, che ha chiuso il campionato con 15 gol all'attivo, è al momento considerato incedibile dal Bologna. L'alternativa è Simeone e in questo caso sarà determinante la volontà del Verona che, entro il 25 giugno, ha facoltà di esercitare il diritto di riscatto per il Cholito versando 10 milioni di euro al Cagliari.

La nostra opinione. Dal punto di vista tattico l'idea della Juventus sta in piedi eccome. Vlahovic non potrà certamente giocare ogni 3 giorni e avrà bisogno di un vice affidabile. Arnautovic, che ha dimostrato di trovarsi a proprio agio in Serie A, ha l'esperienza per farsi trovare pronto e avrebbe la chance (forse l'ultima) di mettersi alla prova in un grande club.

Anche il Torino su Wilfried Gnonto

Il nome di Wilfried Gnonto continua a tenere banco e per l'azzurro, messosi in luce in Nations League prima contro la Germania e poi contro l'Ungheria, si muove anche il Torino. Secondo Tuttosport i granata sarebbero in buona compagnia, considerato che per il jolly d'attacco si sarebbero già mosse Sassuolo, Bologna e Verona. Lo Zurigo vuole 10 milioni di euro per lasciar partire il giocatore il cui contratto scade nel 2023.

La nostra opinione. Dopo le due apparizioni con la maglia della Nazionale, è evidente che il costo di Gnonto sia lievitato. Attenzione, però, alla scadenza del contratto che potrebbe essere un ostacolo non da poco sullo Zurigo: il giocatore, infatti, non sembra avere l'intenzione di prolungare e inevitabilmente le pretese economiche del club svizzero dovranno ridimensionarsi.

Marotta: "Dispiace per Perisic, ma voleva andare in Inghilterra"

