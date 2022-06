Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala dice sì all'Inter!

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura all'Inter: secondo la Rosea Paulo Dybala avrebbe detto "sì" all'Inter sposando il progetto di Marotta e il conseguente quadriennale offertogli dal dirigente nerazzurro. Importanti, anzi, decisivi, secondo la ricostruzione del quotidiano sportivo nazionale, i consigli di mamma Alicia! Previsto un incontro tra Marotta e il rappresentante della Joya Antun già nel corso di questo martedì, o al massimo nella giornata di mercoledì.

La nostra opinione. Tutto ormai apparecchiato per l'arrivo di Paulo Dybala all'Inter, ormai anche gli ultimi dettagli sono sul punto di essere limati. Ed è un colpo che inevitabilmente stuzzica la fantasia dei tifosi nerazzurri ma anche degli addetti ai lavori.

Clamoroso: spunta Suarez per la Juve!

Gazzetta dello Sport scatenata questa mattina: secondo la Rosea gli agenti di Luis Suarez avrebbero offerto l'attaccante uruguagio 35anni alla... Juventus dopo il caso dell'esame farsa! Il Pistolero è senza contratto, Allegri cerca profili "stellari" per la sua Juventus: il matrimonio potrebbe anche essere officiato.

La nostra opinione. Dopo Di Maria spunta un altro nome eccellente per l'attacco della Juventus, un profilo buono qualora Morata tornasse effettivamente all'Atletico Madrid. Al netto dell'arcinota vicenda giudiziaria di Perugia il Pistolero potrebbe avere anche due anni di calcio ad alto livello nei piedi e dunque potrebbe rappresentare un solido piano B qualora i principali obiettivi saltassero. Una reale trattativa, al momento, non esiste: staremo a vedere gli sviluppi...

Belotti ai saluti

Andrea Belotti secondo la ricostruzione di Tuttosport avrebbe già salutato i compagni e comunicato alla società la sua volontà di lasciare il Torino. La sua prossima destinazione non si conosce ancora ma non è un mistero che l'attaccante della Nazionale sogna di vestire la maglia rossonera.

La nostra opinione. A 28 anni è il momento di prendere l'ultimo treno per la Champions League per il Gallo Belotti, che comprensibilmente vuole giocarsi le sue carte in una big dopo la lunga militanza nel Toro e i tanti gol messi a segno. Ora o mai più!

