Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, Lukaku sta per tornare

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura all'Inter e al progetto tecnico di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, secondo il quotidiano milanese, sarebbe vicino a riabbracciare Romelu Lukaku. Secondo la ricostruzione della "Rosea" oggi è previsto un summit tra Inter e Chelsea. Si può chiudere a 10 milioni più premi. Blues interessati a De Vrji oltre che a Dumfries, per contro.

La nostra opinione: "Cavallo di ritorno" senz'altro gradito per la causa nerazzurra. Romelu Lukaku in Serie A sa come si domina, poche chiacchiere... Occasione da non lasciarsi scappare!

Di Maria-Juve, aggiornamento

Tuttosport fa il punto sulla trattativa Juventus-Di Maria. Oggi venerdì 17 giugno non è un giorno banale perché il Fideo sbarcherà in Europa. Si accende la sfida di mercato tra Juventus e Barcellona secondo il quotidiano sportivo torinese. La Vecchia Signora ne acquisirebbe il cartellino gratis ma dovrebbe riconoscere 7 milioni di euro di stipendio al calciatore.

La nostra opinione: Sette milioni di euro per un solo anno è un bell'all-in ma la Juventus il prossimo anno correrà per campionato, Coppa Italia e Champions League senza più accampare scuse, di alcuna sorta. Per noi è un "sì", senza nemmeno pensarci troppo.

Origi-Milan

Qui siamo alle ultime, freschissime, indiscrezioni di mercato. Secondo Sky, Di Marzio e Corriere della Sera il Milan nelle prossime ore abbraccerà bomber Divock Origi. A ore l'ormai ex Liverpool effettuerà le visite mediche, poi firma sul contratto e ingresso in pompa magna nel roster di mister Stefano Pioli.

La nostra opinione: Origi non è propriamente l'uomo da 20 gol a campionato che il Milan tanto anela, ma darà tante nuove soluzioni a mister Pioli. Il ragazzo ha voglia di giocare dopo le tante panchine accumulate a Liverpool e rimane pur sempre un attaccante capace di indirizzare i turni decisivi di Champions League. Ottimo affare per il Milan a cifre contenute: ora bisogna puntellare il resto...

