Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, idea Parisi se parte Perisic

L'Inter continua la ricerca di un vice Perisic da regalare a Inzaghi nel mese di gennaio. Un profilo in grado di alternarsi con il croato, in attesa di capire quale sarà il futuro dell'ex Bayern, con la trattativa per il rinnovo che non decolla e il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il ds Piero Ausilio guarda in casa PSG e i "saldi" dei francesi, che devono sbarazzarsi di Abdou Diallo e Lavyin Kurzawa. In orbita Inter resta sempre Filip Kostic, esterno serbo in forza all'Eintracht Francoforte. La pista è complicata: il classe 1992 ha mercato in Premier e Bundesliga e il club nerazzurro al momento può muoversi soltanto attraverso operazioni in prestito. L'Inter, però, vuole anche cautelarsi: secondo il quotidiano, in caso di partenza di Perisic nel mirino della dirigenza dell'Inter c'è Fabiano Parisi, terzino mancino classe 2000 e rivelazione in questa stagione dell'Empoli di Andreazzoli.

La nostra opinione: il profilo migliore rimane quello di Kostic e uno spiraglio potrebbe essere l'intermediazione di Alessandro Lucci, suo nuovo agente e procuratore molto vicino alla causa nerazzurra. Ma prima c'è da risolvere il rebus futuro di Perisic una volta per tutte: in caso di rinnovo del croato, infatti, gli spazi per Kostic sarebbero ridotti.

Fiorentina, all-in su Ikonè

L’appetito, si sa, vien mangiando e Rocco Commisso non vuole perdere l'occasione di riportare la Fiorentina nei piani alti del calcio italiano. L’esterno del Lille Jonathan Ikonè è il primo degli obiettivi dei viola. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club ci lavora da settimane per un trasferimento che costerà tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Da definire gli ultimi dettagli, eventuali percentuali di futura rivendita. Italiano spera di avere il calciatore a disposizione già alla ripresa degli allenamenti. Anche se il calciatore ha subito una distorsione alla caviglia.

La nostra opinione: per la Fiorentina arriva un mese difficile in cui dovrà parare i colpi delle big europee che vorranno accaparrarsi Dusan Vlahovic già a gennaio. Se arriverà un'offerta monstre difficile che Rocco Commisso possa rifiutare.

Napoli, alla ricrca di un esterno

Novità di mercato riguardanti il Napoli in arrivo dalla Francia. Secondo il portale francese Footmercato il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Layvin Kurzawa (già in quello dell'Inter) e Lucas Digne: il primo è fuori dal progetto tecnico del PSG, chiuso da Nuno Mendes, Bernat e Diallo e quindi in uscita a gennaio. Il secondo è oggi all'Everton, ma in questa stagione sta trovando sempre meno spazio a causa di un rapporto definito complicato col tecnico Rafa Benitez.

La nostra opinione: nel sistema di gioco del Napoli entrambi i giocatori darebbero un valore aggiunto portando velocità e qualità.

