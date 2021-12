L’esterno d'attacco ormai ex Lille Jonathan Ikonè è il primo acquisto della Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato. Affare fatto, l'annuncio è arrivato direttamente dal Lille. Il club viola stava lavorando da settimane al trasferimento e in queste ultime ore ha definito gli ultimi dettagli. Mister Vincenzo Italiano spera dunque ora di avere il calciatore a disposizione già alla ripresa degli allenamenti. Ikone dovrà prima smaltire una distorsione alla caviglia.

L'annuncio del LIlle

“Il LOSC conferma l’accordo totale con l’ACF Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikoné (23 anni) al club di Serie A. Il nazionale francese (4 presenze, 1 goal) apporrà la firma sul contratto il 3 gennaio 2022, data di apertura della sessione di calciomercato in Italia. Tuttavia è stato autorizzato ad unirsi in anticipo alla compagine italiana per prendere parte alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina”.

Profilo

Classe 1998, è un'ala destra dal baricentro basso estremamente tecnico con piede sinistro educato anziché no. Nato e cresciuto nella banlieu parigina di Bondy, la stessa di Mbappé, dopo la trafila nelle Nazionali giovanili ha già debuttato (e segnato) con i Bleus di Deschamps. Senza ombra di dubbio Jonathan Ikoné rappresenta uno dei profili più interessanti della Ligue 1: Commisso il primo a metterci le mani e la Viola ha così ultimato il colpaccio di mercato.

