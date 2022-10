Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

"Lukaku: Inter, è tutto tuo": il Chelsea libera il belga

Secondo la Gazzetta dello Sport, il bomber non tornerà in Inghilterra: i Blues hanno altri progetti, Marotta punta poi a riaverlo a titolo definitivo nell’estate del 2024. Il prestito per questa stagione si è chiuso sulla base di 8 milioni di euro più 3 di bonus: Marotta punta a inserire almeno un diritto di riscatto a favore dei nerazzurri tra due anni e puntare ad un ritorno del belga a Milano in via definitiva.

La nostra opinione: Sono giorni importanti questi per Romelu Lukaku: ai box dal 28 agosto, per ora non si può certo parlare di "ritorno felice" in casa nerazzurra. Un gol e un assist in tre partite, poi il buio dovuto all'infortunio. Ora è arrivato il momento di dimostrare che tutti gli sforzi per riportare il bomber all'ovile non sono stati vani e che la fiducia riposta in lui ha fondamenti solidi, anche in chiave futura. Lukaku è ancora il giocatore pagato 115 milioni di euro nell’estate 2021? Il Chelsea sembra aver già deciso di no e ha già puntato su un altro "cavallo" (i Blues ora si trovano bene con Pierre Aubameyang), i tifosi dell'Inter non vedono l'ora di rivederlo in campo. Ora è il momento ideale per farlo: i nerazzurri sembrano aver ritrovato "la retta via", un Lukaku in più là davanti può solo far comodo. Per il futuro, poi, si vedrà.

Luis Alberto scontento: c'è il Milan in agguato

Rimaniamo sulle pagine della Rosea, per parlare della situazione di Luis Alberto: lo spagnolo è già a quota 4 reti, compresa l’Europa League, ma ha giocato dal 1’ 7 delle 14 gare ufficiali della Lazio e in appena due occasioni è rimasto in campo fino al termine del match. Tanto da far tornare d’attualità le voci su un suo addio, magari la prossima estate. Il Siviglia ci aveva provato, il Milan potrebbe rifarlo, dopo il tentativo dell'estate del 2021.

La nostra opinione: Ormai la situazione di Luis Alberto alla Lazio ha del paradossale: universalmente riconosciuto come uno dei tre giocatori più forti della rosa biancoceleste insieme a Immobile e Milinkovic-Savic, lo spagnolo fatica a vedere il campo, o meglio lo fa ma senza continuità. Sarri non lo vede titolare nella sua squadra e si limita a buttarlo nella mischia a partita in corso o lo schiera titolare solamente in Europa. Una situazione mal digerita da Luis Alberto, che in più occasioni ha provato a defilarsi e a cambiare aria, ma sempre senza riuscirci. Onestamente l'opzione Milan ci sembra difficile, visto che nella sua posizione - quella del trequartista puro - ci sono già due/tre giocatori nella rosa rossonera. Più probabile l'ipotesi Spagna.

"Incredibile Rabiot: può rinnovare!"

Il titolo che vedete qui riportato è di Tuttosport, che pone l'accento sulla situazione del centrocampista francese. "Da separato in casa a titolare con vista sul futuro: la Juventus adesso ci pensa, la madre-agente non chiude la porta". Il giocatore nonostante la mancata cessione non è stato messo ai margini anzi è sempre più punto fermo e i bianconeri potrebbero presto far un offerta tenendo comunque conto dell'esigenza di abbassare il monte ingaggi.

La nostra opinione: Non sappiamo quanto questa notizia possa far piacere ai tifosi della Juventus, che hanno ormai etichettato Rabiot come giocatore "non idoneo" al bianconero. La notizia ha davvero del clamoroso però, se pensiamo che ad agosto sembrava ormai fatto il passaggio del centrocampista francese al Manchester United (per una cifra intorno ai 20 milioni di euro): le tante assenze e la mancanza di esperienza in mezzo al campo hanno fatto sì che Rabiot trovasse sempre spazio nella squadra di Allegri, il quale per altro non ha mai nascosto di stimare molto il ragazzo. Ora il rinnovo pare un'opzione possibile, anche se non l'unica: staremo a vedere.

