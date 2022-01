Calcio

Calciomercato Inter, Inzaghi: "Dybala? Non mi piace parlare dei giocatori degli altri"

CALCIOMERCATO - Il tecnico dell'Inter parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta al Gewiss Stadium: "Sono orgoglioso dei giocatori che alleno. Vecino e Sensi? Io li terrei con me per sempre, sono giocatori forti e di qualità. Se rimarranno qua il loro spazio lo troveranno".

00:02:01, 34 minuti fa