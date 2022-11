Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, Inzaghi non rischia ma il club pretende almeno il 4° posto

Tutti i giornali sportivi dedicano ampio spazio al momento nero dell’Inter e alle parole di Marotta che ha rimarcato come i troppi gol incassati (19, 16 dei quali in trasferta) e le 5 sconfitte (nessuno ha mai vinto lo Scudetto perdendo 5 match dopo 13 giornate) siano decisamente troppe e che la squadra deve ritrovare compattezza e risultati. Marotta ha parlato di riflessioni profonde ma la panchina di Simone Inzaghi non traballa, l’ad ha voluto fare un discorso complessivo chiarendo un punto: fallire l’obiettivo quarto posto non è tollerabile.

La nostra opinione: Quando pareva aver ritrovato le proprie certezze, l’Inter è tornata a zoppicare, perdendo un altro scontro diretto e soprattutto incassando altri gol inopinati, che spiegano una fragilità inedita all’interno della squadra. Siamo solo a novembre ma – salvo miracoli – i nerazzurri sembrano già tagliati fuori dalla rincorsa Scudetto e questo alla vigilia pare inamissibile ed intollerabile, al netto degli infortuni che hanno impedito al tecnico di poter contare su Lukaku e per oltre un mese su Brozovic. Inzaghi per il momento non rischia, sia perché non ha fallito il primo obiettivo stagionale – il passaggio del turno agli ottavi di Champions – sia perché libere sulla piazza, non ci sono alternative credibili. Fallire però il traguardo 4° posto sarebbe un fiasco colossale, sia perché preverebbe il club di almeno 60 milioni di € di introiti Champions, sia perché l’Inter era stata costruita per lottare per lo scudetto. Serve una sveglia, a partire già da questa settimana dove i nerazzurri affronteranno Bologna ed Atalanta e sono chiamati a fare 6 punti.

L’Inter guarda al futuro: Matturro a un passo

Mentre l’Inter è al lavoro con l’entourage di Skriniar per blindare lo slovacco , in scadenza a giugno 2023, la dirigenza guarda al futuro del reparto ed è vicinissima a mettere a segno un colpo di prospettiva: secondo Tutto Sport, Ausilio è intenzionato a stringere per l’acquisto di Alan Matturro, 18enne difensore uruguagio dello Sporting Club. Centrale granitico e che nonostante la giovane età, ha giocato le ultime 8 gare da titolare, Matturro resterebbe fino al termine della stagione in Uruguay prima di spiccare il volo verso Milano con lo Sporting Club che incasserebbe 3 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

La nostra opinione: Vista l’età media dei difensori, ad eccezione di Bastoni: l’Inter fa bene a guardare al futuro e svecchiare un reparto che, due anni fa non faceva passare uno spillo ed ora invece sembra aver perso tutte le proprie certezze e più che a un muro di cemento armato assomiglia a una parete di cartapesta. Chiaramente pensare che un 18enne di bella speranze urugayano possa risolvere magicamente tutte le problematiche della retroguardia interista è utopia però è un inizio.

Il Tottenham pronto a far follie per Edwards dello Sporting

Chiudiamo questa edizione con un rumors rilanciato dalla stampa portoghese precisamente dal quotidiano Record, secondo cui il Tottenham di Antonio Conte a gennaio sarebbe pronto a fare follie per il 23enne centrocampista offensivo inglese dello Sporting Lisbona, Marcus Edwards. L’esterno offensivo – cresciuto proprio nelle giovanili del club londinese – ha impressionato Antonio Conte, nel doppio confronto in Champions League e vorrebbe averlo alle proprie dipendenze. Ma lo Sporting per cederlo non fa sconti sulla clausola, che si aggira sui 60 milioni di €.

La nostra opinione: Da settimane Antonio Conte nelle varie conferenze stampa ha tirato per la giacchetta i propri dirigenti, insistendo sull’importanza di fare un mercato da protagonisti ed ottenere rinforzi. L’impressione è che – forti anche del passaggio agli ottavi – Levy accontenterà il tecnico salentino, consegnandogli un paio di pedine che rinforzino l’attuale rosa ed alzino magari il tasso tecnico della mediana del club londinese. Una di queste potrebbe essere anche Edwards, che rispecchia i parametri d’età del club che vuole soprattutto giocatori futuribili. Comunque vada, l’impressione è che il Milan a febbraio si troverà un Tottenham, potenzialmente ancora più forte dell’attuale.

