Lecce, con anche la Inter si tiene un occhio vigile sul mercato. Il nome caldo resta quello di Milan Skriniar, sempre in cima alla lista degli obiettivi per la difesa del Paris Saint-Germain che offre circa 7,7 milioni a stagione allo slovacco: i nerazzurri sono consapevoli che prima o poi nei prossimi giorni la dirigenza parigina tornerà all'assalto e quindi bisognerà farsi trovare pronti. Secondo la Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi e lo spogliatoio avrebbero fatto capire al presidente Steven Zang, in visita alla Pinetina, che Skriniar è un pezzo fondamentale e che andrebbe blindato, però ci sono questioni di bilancio da rispettare, a maggior ragione con la situazione complicata dello sponsor Digitalbits. Nella settimana che porta al debutto col, con anche la preoccupazione legata ai problemi fisici di Marcelo Brozovic , in casasi tiene un occhio vigile sul mercato. Il nome caldo resta quello di, sempre in cima alla lista degli obiettivi per la difesa delche offre circa 7,7 milioni a stagione allo slovacco: i nerazzurri sono consapevoli che prima o poi nei prossimi giorni la dirigenza parigina tornerà all'assalto e quindi bisognerà farsi trovare pronti. Secondo la Gazzetta dello Sporte lo spogliatoio avrebbero fatto capire al presidente, in visita alla Pinetina, cheè un pezzo fondamentale e che andrebbe blindato, però ci sono questioni di bilancio da rispettare, a maggior ragione con la situazione complicata dello sponsor

Sullo sfondo c'è poi il nome di Manuel Akanji, il centrale in scadenza di contratto nel 2023 che è fuori squadra al Borussia Dortmund. E' lui il primo nome per la difesa se dovesse partire Skriniar, ma Inzaghi vorrebbe che lo svizzero arrivasse a prescindere per tappare il buco lasciato da Ranocchia e avere di fatto un quarto potenziale titolare. Certo, con 60 milioni dalla vendita dello slovacco, per Akanji non ci sarebbe alcun problema, altrimenti si potrebbe lavorare per averlo in extremis ad un prezzo inferiore ai 20 milioni chiesti dal Dortmund magari coi soldi ricavati dalle cessioni dei giovani Casadei e Pinamonti, sui quali ci sono Chelsea e Sassuolo.

Ad

Calciomercato Rabiot e Arnautovic verso lo United. Inter-Sanchez: è risoluzione 15 ORE FA

Calcio360: Skriniar sacrificato per almeno 60 milioni

Serie A Guai muscolari per Brozovic: a forte rischio per Lecce-Inter 16 ORE FA