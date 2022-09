Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Lasry e il futuro dell'Inter

Calciomercato L'imprenditore Marc Lasry interessato all'Inter: ecco chi è 20 ORE FA

Marc Lasry, co-fondatore e CEO di Avenue Capital Group e co-proprietario dei Milwaukee Bucks, squadra NBA che ha vinto il titolo nel 2021. Il Corriere dello Sport aggiunge che nella sua carriera Lasry ha spesso investito nelle società in sofferenza, ricavando in molte occasioni utili importanti. La notizia è rimbalzata giovedì : c'è un nuovo potenziale investitore per l'Inter. Si tratterebbe di, co-fondatore e CEO di Avenue Capital Group e co-proprietario dei Milwaukee Bucks, squadra NBA che ha vinto il titolo nel 2021. Ilaggiunge che nella sua carriera Lasry ha spesso investito nelle società in sofferenza, ricavando in molte occasioni utili importanti.

La nostra opinione: Lasry è nel mondo dello sport, con i Bucks, dal 2014 e ha come socio Wesley Edens. Da capire se l'interesse di Lasry sarà confermato e se eventualmente punterà ad acquistare una parte delle quote (Zhang cerca qualcuno che compri il 30% di LionRock) o, come dice la sua storia, a diventare azionista di maggioranza.

Milan-Leao: se non arriva il rinnovo, via per un'offertona

L'edizione di Tuttosport questa mattina in edicola si concentra sul caso Rafael Leao e sulla questione relativa al rinnovo del calciatore portoghese. Il quotidiano scrive: "Milan-Leao: la verità. Non firma? Via per un'offertona". Il club rossonero ha tutta l'intenzione di trattenere il giocatore e di proseguire con lui il percorso di crescita ma se le trattative non dovessere andare a buon fine, il Milan vuole monetizzare dalla cessione del suo attuale numero 17 accettando solo offerte monstre.

La nostra opinione: Paolo Maldini e Ricky Massara, nel corso dei prossimi mesi, certamente faranno tutto quello che sarà in loro potere per arrivare a un accordo che prolunghi il contratto di Leao, ma senza alterare l’equilibrio economico dei salari fin qui corrisposti in sede di rinnovo a giocatori come Theo Hernandez, Tomori e Tonali giusto per citarne alcuni.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato Svolta Zhang: Skriniar deve restare. Leao, il rinnovo "costa" 65 mln IERI ALLE 06:38