Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter non solo Dybala: è il giorno del vertice con l’agente di Lukaku. E Sanchez...

Ad

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alle mosse dell’Inter che potrebbe cambiare volto in attacco nella prossima stagione. Già perché se – come confermato dall’ad Marotta, a margine di un evento della Fondazione Cardinaletti – Dybala pare sempre più vicino , i dirigenti nerazzurri oggi avranno un vertice a Milano con l’avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure per definire l’accordo con il bomber belga che sta forzando la mano per lasciare il Chelsea. Margini per trovare un’intesa ci sono, data la determinazione di Big Rom a tagliarsi l’ingaggio da 12 milioni netti, per rientrare nei parametri della Beneamata, ma soprattutto anche grazie all’asso Decreto Crescita (Lukaku ha tenuto il domicilio milanese ed è titolare ancora di tre abitazioni nel capoluogo lombardo, ndr) che permetterebbe all’Inter di risparmiare diversi milioni, a patto però che il nuovo accordo venga stipulato entro la fine di giugno. La voglia di Lukaku di Inter però non è sufficiente da sola perché molto dipenderà dal Chelsea e da cosa intenderà fare il nuovo consorzio di Todd Boehly. Serve l’uscita di Marina Granovskaia e un’apertura sul fronte del prestito... A meno che l’Inter non sia disposta a un ribaltamento completo della prospettiva, ossia mettere sul mercato Lautaro e rimpiazzare il Toro col tandem Lukaku-Dybala. In uscita invece c’è Alexis Sanchez, che piace molto al Siviglia di Monchi.

Calciomercato Marotta chiama Dybala: "Spero giocherà nell'Inter" 17 ORE FA

La nostra opinione: L’impressione è che l’estate dell’Inter sia appena cominciata e che il lavoro per Marotta e soci sarà impegnativo. La cessione di Perisic, un anno dopo quella di Hakimi, impone inevitabilmente un cambiamento nella strategia di squadra. L’Inter ha perso la propulsione sulle fasce, al netto dell’investimento su Gosens, ed è probabile che anche il gioco cambierà con una manovra che passerà più dal centro e sarà determinata da altri giocatori che calcano altre zolle di campo. Per questo l’assalto alla Joya, che con la sua tecnica e la sua capacità di creare gioco e determinare negli ultimi 30 metri può far cambiare pelle a un Inter molto a trazione ‘laterale’ e anche la voglia di riportare il totem al centro del villaggio, Romelu Lukaku. La voglia del belga di tornare in nerazzurro è risaputa ma da sola non basta. E’ necessario che il Chelsea apra al prestito e scenda a patti, complicata soprattutto perché questa potrebbe essere una estate molto particolare sul fronte centravanti. Dopo Haaland, Lewandowski pare in uscita dal Bayern e questa mossa potrebbe far scatenare un effetto domino che potrebbe creare occasioni anche per altri goleador vogliosi di cambiare aria come Big Rom. Insomma attendiamoci delle sorprese, dando per scontato una cosa: se davvero l’Inter vorrà tentare di portare all’ombra del Duomo sia Dybala che Lukaku, Lautaro (e non solo il Nino Maravilla Sanchez) a quel punto farà le valigie. Ma ne vale la pena?

INTER, GIUSTO SACRIFICARE LAUTARO PER PUNTARE SU LUKAKU-DYBALA? Sì, l'Inter si rinforzerebbe No, il Toro va tenuto ad ogni costo

Milan, rinnovo con clausola da 200-250 milioni di € per Leao

L’edizione online di AS dedica la propria apertura a Rafa Leao, uno dei nomi sul taccuino del Real Madrid. Un talento che il Diavolo vuole blindare ad ogni costo, per questo nel rinnovo di contratto il Milan proverà ad inserire una clausola rescissoria molto più alta rispetto a quella di 150 milioni, stipulata nell’attuale contratto in essere. La futura clausola che Maldini e Massara hanno in mente sarà di almeno 200-250 milioni di €. Una cifra che metterebbe al riparo da eventuali rialzi di Real Madrid, PSG o dei munifici top club inglesi.

La nostra opinione: Dopo il rinnovo di Maldini e Massara, una delle priorità di : Dopo il rinnovo di Maldini e Massara, una delle priorità di RedBird – che già questa settimana potrebbe diventare il nuovo azionista di maggioranza del Milan – sarà inevitabilmente la salvaguardia di Rafa Leao. Il Diavolo non può in alcun modo permettersi di perdere il talento portoghese, determinante nella rincorsa per lo Scudetto e soprattutto felice e motivato a vincere altri trofei in rossonero. Serve un sostanzioso ritocco dell’ingaggio e anche l’idea di alzare la clausola rescissoria rendendola ‘proibitiva’ anche per i munifici top club spagnoli non sembra affatto una brutta idea. Perdere l’asso lusitano sarebbe il peggior biglietto da visita per i futuri nuovi proprietari del club di via Aldo Rossi. Un passo falso da scongiurare ad ogni costo.

Top 11 Serie A 21/22: Maignan-Brozovic capisaldi, Leao new entry

La Juve guarda in Argentina: Di Maria verso il sì e si va avanti per Molina

Gazzetta e Tutto Sport offrono gustosi aggiornamenti anche sul fronte rinforzi Juventus. Per la Rosea, domani è il giorno giusto perché Angel Di Maria diventi un nuovo rinforzo della Vecchia Signora. Il più convinto del trasferimento al momento parrebbe l’argentino (che ha messo i bianconeri tra le proprie priorità) più scettica la signora Jorgelina e soprattutto tocca vedere se la Juve vuole legarsi comunque al Fideo, nonostante non possa usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita, in quanto il 34enne originario di Rosario ha già fatto intendere di voler firmare solo per un anno per poi fare ritorno in Argentina. A Londra però la Juve con la famiglia Pozzo ha avuto modo anche di sondare il terreno per Nahuel Molina, accordo ancora da definire, ma i bianconeri pensano a una formula creativa che consenta di superare la concorrenza dell’Atletico del Cholo Simeone, che dopo De Paul starebbe provando a prendersi un altro gioiello della scuderia Udinese.

La nostra opinione: L’impressione è che perso Bernardeschi e Perisic, la Juventus l’occasione di mettere le mani su Di Maria non se la farà sfuggire. I bianconeri hanno bisogno di innalzare la qualità con gente esperta e che sappia innescare la giovane coppia di gemelli del gol, Vlahovic e Chiesa ed il Fideo, pare essere un profilo ideale per tornare a provare vincere subito. Sul fronte Molina invece la concorrenza dell’Atleti non va sottovalutata, i Colchoneros hanno allacciato un’alleanza solida con la famiglia Pozzo dopo lo sbarco di De Paul, 12 mesi fa, Simeone ha un ascendente unico nei confronti dei giocatori argentini e a patto che la Juve non metta sul piatto contropartite economiche o tecniche interesanti l’impressione è che il 24enne laterale scuola Boca Juniors possa anche migrare nella Liga.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/05) 11 ORE FA