Si è svolto nella giornata di oggi l'incontro tra l'Inter e l'avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure. La volontà esposta dal legale è chiara: il belga vuole ritornare a Milano. Il principale tema di discussione è stato il nodo ingaggio. L'attaccante guadagna 12 miloni di euro più 3 di bonus al Chelsea, cifra lontana dai parametri interisti. Il giocatore è disposto a tagliare questa cifra e portarla intorno agli 8 milioni. Il piano di sostenibilità neroazzurro ha visto i recenti rinnovi dei top player non al di sopra dei 6 milioni più bonus.

Romelu Lukaku con la maglia del Chelsea Credit Foto Getty Images

La tempistica dell'operazione può fare la differenza. Per poter sfruttare le agevolazioni del Decreto Crescita, il contratto andrebbe formalizzato entro il 30 giugno. Entro questa data l'ingaggio lordo di Lukaku resterebbe entro i limiti previsti dalla società milanese. Da capire poi l'intenzione del Chelsea: l'Inter vorrebbe impostare l'operazione su un prestito biennale, probabilmente oneroso. Serve il via della nuova proprietà Boehly, ma anche in questo caso serve chiudere entro la fine di giugno.

