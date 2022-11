Continua la lunga trattativa per il rinnovo di Skriniar con l'Inter. Dopo la mancata partenza nell'ultima sessione di mercato, direzione PSG, lo slovacco sembra sempre più vicino a prolungare il suo contratto con i nerazzurri. A conferma di ciò sono arrivate le parole di Marotta, AD della società milanese, che si è detto fiducioso sulla questione: "Credo che il successo di una squadra non dipenda mai da un singolo. Nei confronti di Milan c'è un grande affetto, è un professionista di un grande valore. Accanto a lui ci sono altri giocatori svincolati, tutti meriterebbero di essere riconfermati ma le logiche aziendali non ci consentono di farlo. Sul rinnovo di Skriniar sono ottimista".

Sono tanti i giocatori in scadenza 2023 in casa Inter. Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Edin Dzeko, Matteo Darmian, Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic. Questo spiega le parole di Marotta sul fatto che alcuni giocatori non potranno vedersi rinnovato il proprio contratto. Ovviamente i due nomi prioritari sono quelli di Skriniar e Dzeko.

