Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, ottavi Champions per rinnovare Skriniar

Contro il Plzen Steven Zhang vuole regalarsi la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions che cristallizzerebbe il definitivo ritorno dell’Inter tra le grandi d’Europa. Secondo il Corriere dello Sport, tra premio Uefa, incasso della gara casalinga e market pool, l’Inter incasserà una ventina di milioni che saranno architrave per proporre un rinnovo da 6 milioni a stagione più bonus a Milan Skriniar il cui contratto andrà pericolosamente in scadenza a giugno 2023.

La nostra opinione: il fatto che Marotta e Ausilio abbiano deciso di posticipare l’appuntamento con l'entourage di Skriniar a dopo la gara con il Plzen spiega quanto sia importante centrare l’obiettivo. All’Inter confidano di riuscire a rinnovare il contratto al centrale slovacco e, in tal senso, ogni mossa fatta nelle ultime settimane dal club è funzionale a far capire al ragazzo la centralità che ha nel progetto: a Skriniar è stata data la fascia da capitano ed è stato scelto come testimonial per la 3ª maglia sfoggiata a Firenze.

Udinese, doppio nodo Becao

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Rodrigo Becao: il difensore brasiliano ha subito uno stiramento al flessore e tornerà solo nel 2023. Al ritorno a gennaio dovrà essere analizzata anche la sua situazione contrattuale (va in scadenza nel 2024). Gli estimatori sono aumentati, in Italia e all’estero dove il corteggiamento dell’Everton era stato il più insistente. In questi giorni si è visto a Udine Luciano Ramalho, fidato agente per i Pozzo, che una parola sulla trattativa ce l’ha eccome. Ma il diktat del club è di non parlare di rinnovi fino alla sosta.

La nostra opinione: Becao è il perno della difesa a 3 dell'Udinese e il club deve fare di tutto per rinnovarlo. In Serie A il brasiliano fa la differenza, arricchendo il suo tabellino anche con qualche gol ogni anno.

Emery all'Aston Villa

Unai Emery. Il tecnico spagnolo, 50 anni, ha lasciato il Villarreal e prenderà in mano i Villans dal prossimo 1 novembre. Emery ha firmato con il club di Birmingham un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione; al Villarreal l’Aston Villa ha versato i 6 milioni di euro necessari per la clausola rescissoria L'Aston Villa ha comunicato il successore dell’esonerato Steven Gerrard:. Il tecnico spagnolo, 50 anni, ha lasciato il Villarreal e prenderà in mano i Villans dal prossimo 1 novembre. Emery ha firmato con il club di Birmingham un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione; al Villarreal l’Aston Villa ha versato i 6 milioni di euro necessari per la clausola rescissoria QUI L'ARTICOLO COMPLETO

La nostra opinione: lo spagnolo ha già allenato in Premier, nella stagione 2018-19, quando con l’Arsenal raggiunse la finale di Europa League poi persa 4-1 col Chelsea di Maurizio Sarri. Emery venne poi esonerato all’inizio della stagione successiva, preludio all’arrivo di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

