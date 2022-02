Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

David, l'ultima idea di Marotta

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, ecco la nuova idea nerazzurra. L'Inter, sempre vicina Scamacca e in attesa di capire il futuro di Dybala, avrebbe iniziato i contatti per Jonathan David, attaccante canadese del Lille. La valutazione rimane alta: tra i 45 e i 50 milioni di euro, ma potrebbe esserci, sempre secondo quanto scritto dalla Rosea, il sacrificio di Lautaro Martinez.

La nostra opinione: 22 anni, 30 gol segnati nelle ultime due stagioni con il Lille, leader della Nazionale canadese che si sta per qualificare ai prossimi Mondiali in Qatar grazie anche alle sue prodezze. David sicuramente è un prospetto interessantissimo, un attaccante completo, veloce e giá sul taccuino di svariati top club. L'Inter dovrá sgomitare per provare a prendere questo gioiello, ma resta un'idea sensata in caso di partenza di Lautaro.

Perisic: si tratta per il rinnovo fino al 2024

La dirigenza nerazzurra ha ristretto i contatti con Perisic e i suoi agenti. Lo conferma la Gazzetta dello Sport. Sul tavolo il rinnovo del croato fino al 2024. La richiesta dell'entourage dell'esterno dell'Inter é di 6 milioni di euro a stagione, l'Inter ne offre 5 bonus compresi. C'é distanza, ma anche volontá di entrambe le parti di trovare un accordo.

La nostra opinione: Uno dei perni dell'Inter 2021/22, adorato da Inzaghi, leader nello spogliatoio. Ivan Perisic resta un giocarore molto forte e, nonostante l'arrivo di Gosens, sarebbe quasi un delitto per il club nerazzurro rinunciarci e perderlo a zero. A febbraio compirá 34 anni, sei milioni a stagione sono troppi, ma c'é margine per trovare un accordo. Una soluzione che renderebbe soddisfatte entrambe le parti.

Zaniolo-Roma, rapporti freddi

Claudio Vigorelli ha fatto il punto della situazione su Nicolò Zaniolo. L'agente del trequartista della Roma ha dichiarato al Corriere dello Sport: "A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò, ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa. Nicolò è totalmente concentrato a finire nel miglior modo il campionato in corso e le partite di Conference League con il massimo impegno e la massima determinazione".

La nostra opinione: Zaniolo è sotto contratto con la Roma fino a giugno 2024 con un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro netti all'anno. Lui ne chiede 3,5 per rinnovare. Il club giallorosso per adesso nicchia e sullo sfondo rimane sempre la Juventus, molto interessata al talento classe 1999. Situazione intricata e da monitorare.

