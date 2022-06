Oscar Damiani Junior, figlio del decano dei procuratori e parte dell'entourage che segue gli interessi - tra gli altri - di Ionut Andrei Radu e Lucien Agoumé - è stato intercettato da Sky Sport all'uscita dalla sede dell'Inter: "E' stata una visita di cortesia, in cui si è scambiato quattro chiacchiere sul futuro dei due giocatori: la prossima settimana - ha detto Damiani Junior - avremo un quadro più completo".

Per l'estremo difensore rumeno classe 1997 , due presenza in stagione (una in Coppa Italia e una in campionato), balzato agli onori delle cronache per la paperissima di Bologna costata lo Scudetto all'Inter, è inseguito da squadre di Ligue 1 e poi da Cremonese e Udinese: "".