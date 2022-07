Stavolta il momento per salutarsi potrebbe essere davvero quello buono: Alexis Sanchez e l'Inter non sono mai stati così lontani. Trovano conferme le indiscrezioni del portale francese La Provence, rilanciate sponda italiana da SportMediaset: il Nino Maravilla avrebbe trovato in queste ultime ore un principio di accordo con il Marsiglia. Una decisione per certi versi sorprendente da parte del giocatore, che non aveva di fatto mai apertamente valutato l'addio e non ha mai accettato l'idea di svernare in campionati sportivamente poco appetibili. La chiamata dell'OM ha fatto drizzare le orecchie a Marotta, ma ancora vari pezzi del puzzle devono andare al proprio posto per la fumata bianca definitiva.

In primis, l'accordo sulla buonuscita: Sanchez è di fatto il più pagato su base annuale di tutta la rosa dell'Inter e non si accontenterà delle briciole per la rescissione contrattuale. Si prevede, in sintesi, un tira e molla stile Vidal con l'obbligo, stavolta, di affrettare i tempi. Ed anche il Marsiglia, nel frattempo, dovrà sbloccare il proprio mercato in uscita operando almeno una cessione in attacco. Un pericoloso gioco di incastri, ma al tavolo stavolta si siederanno tutti con l'obiettivo comune di trovare la quadratura del cerchio.

