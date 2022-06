Inter, tra la paura dei sostenitori di perdere un "big" come Alessandro Bastoni e un Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, classe 1996. Tra una contestazione e l'altra in casa, tra la paura dei sostenitori di perdere un "big" come Alessandro Bastoni e un #SuningOut sui social , si torna a parlare anche di entrate tra le fila nerazzurre . E, nelle ultime ore, è iniziato a circolare un nome nuovo per la metà campo di Simone Inzaghi, quello didel Chelsea, classe 1996.

Ad

Inter, il Chelsea propone Loftus-Cheek come vice-Borzovic. Possibile solo in prestito

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter IERI A 09:30

Nella rosa interista occuperebbe la casella vuota lasciata da Matias Vecino e costituirebbe un vice-Marcelo Brozovic. In realtà l'inglese sarebbe in uscita dalla rosa dei Blues che l'hanno proposto a Beppe Marotta e Piero Ausilio per una cifra comunque non inferiore a 20 milioni di euro. Un eccesso per il budget della dirigenza nerazzurra, che potrebbe comunque provare a intavolare una trattativa per il prestito. L'ingaggio non sarebbe problema. Oltre a ottime doti tecniche, Loftus-Cheek è dotato di un fisico imponente: ben 191 centimetri di altezza che garantirebbero una presenza scenica a metà campo non indifferente.

Ruben Loftus-Cheek. Credit Foto Getty Images

Riprendono i contatti per Dybala: Arsenal e Tottenham non spaventano. Anzi...

Intanto, la prossima settimana sono previsti nuovi sviluppi nella trattativa Paulo Dybala. L'offerta dell'Inter è già pronta: quadriennale a 6 milioni a stagione. Arsenal e Tottenham non preoccupano: La Joya chiede una netta maggiorazione di ingaggio per trasferirsi in Inghilterra, gli Spurs si sarebbero già tirati indietro e l'Arsenal non può nemmeno garantire la partecipazione alla prossima Champions League.

Marotta chiama Dybala all'Inter, Bayern Monaco su Lukaku

Calciomercato Dybala-Inter, tutto ruota attorno agli esuberi IERI A 07:06