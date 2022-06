Lukaku è vicinissimo, Dybala ancora di più . E poi Bellanova, Asslani e le mani anche su Bremer. Marotta e Ausilio stanno lavorando per rinforzare l’Inter, per mettere a disposizione di Inzaghi una rosa forte, competitiva, varia per una stagione intensissima come la 2022/23. Pur considerando ormai imminenti le partenze di Sanchez e Vidal, pur non essendoci più Vecino e Ranocchia, pur riuscendo a cedere qualche giovane a cifre importanti (Pinamonti su tutti), pare però necessario il sacrificio di un big.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360, il nuovo format di calcio griffato Eurosport su Twitch in programma ogni lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in fondo all'articolo maggiori informazioni su questa nuova rubrica).

Ad

Marotta chiaro: meglio un difensore

Calciomercato Dilemma Inter: meglio sacrificare Skriniar o Bastoni? 16/06/2022 A 14:16

"Secondo me questo è un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante che un difensore. Quello sarà il settore dove saremo costretti ad agire. Stiamo ipotizzando alternative valide nel caso in cui qualcuno dovesse partire". Messaggio chiaro e diretto di Giuseppe Marotta, che ha un’unica traduzione: dobbiamo vendere qualcuno e quel qualcuno dovrebbe essere un difensore, visto che è più semplice trovare un buon innesto difensivo che un attaccante del livello ad esempio di Lautaro Martinez.

Bilancio in pesante passivo, non basta ridurre il monte ingaggi

Ricordiamo che a marzo l’Inter ha approvato il bilancio trimestrale con un pesante passivo e che a fine giugno la situazione sarà molto simile. I ricavi sono cresciuti del 20%, per via delle cessioni di Hakimi e Lukaku e grazie agli introiti legati alla riapertura dello stadio e ai nuovi sponsor. Il rosso circa tre mesi fa era di circa 120 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al -246 dell’anno passato, ma sempre tra i peggiori della storia nerazzurra. Gli obiettivi del club sono essenzialmente due: chiudere il mercato con un attivo di almeno 60/70 milioni e ridurre del 10-15% il monte ingaggi, attualmente intorno ai 185 milioni per squadra e staff. Le due cose sono correlate.

Bremer è già pronto, Skriniar genera una plusvalenza clamorosa

I conti sono presto fatti. Anche raccimolando una ventina di milioni dalle partenze dei giovani e considerando che tra Asllani e Bellanova ne verranno spesi una quindicina più bonus, all’Inter per chiudere il mercato in attivo di 60 milioni serve almeno una cessione da 55/60 milioni. Barella ha rinnovato e non vuole partire, Lautaro anche, Bastoni non ha la minima intenzione di muoversi, Dumfries non ha quel valore di mercato e i conti sono presto fatti: Milan Skriniar, che va in scadenza nel 2023 e non ha ancora firmato il rinnovo, pare essere davvero l’unico sacrificabile (e il PSG ne è consapevole). Anche perché la plusvalenza sarebbe clamorosa, dato che il suo peso attuale a bilancio è bassissimo. Bremer, con cui l’Inter ha un accordo da tempo, è valutato dal Torino 30/35 milioni, ma pagabili in modo dilazionato. E quindi il sostituto sarebbe già pronto.

Calcio 360: il nuovo programma su Twitch griffato Eurosport

Dopo il successo con Giro360, il nuovo programma sul Giro d'Italia che ha battezzato l'ingresso di Eurosport su Twitch , ripartiamo con un nuovo format completamente dedicato al calcio. Calcio360 infatti strizza l'occhio agli appassionati dello sport più popolare al mondo con un doppio appuntamento settimanale su Twitch: lunedì e giovedì, sempre dalle 15.00 alle 17:00, in compagnia di Pietro Pisaneschi, Enrico Turcato e Siavoush Fallahi. Risponderemo a tutte le vostre domande di calciomercato, ma soprattutto analizzeremo in maniera analitica e statistica le trattative più calde della settimana, con un tocco di internazionalità grazie anche alla partecipazione di Siavoush e di alcuni altri ospiti delle varie redazioni di Eurosport sparse per l'Europa. Vi aspettiamo...

Calcio360: Pogba alla Juventus? Occasione da cogliere

Calciomercato Skriniar, il PSG preme: pro e contro di un possibile affare 13/06/2022 A 17:07