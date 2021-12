Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter-Perisic, rinnovo: parti ancora lontane

Ivan Perisic si sta confermando sempre più uno degli intoccabili dell'Inter di Simone Inzaghi. Ma a far rumore c'è la sua situazione contrattuale: in scadenza il 30 giugno 2022, il croato al momento non ha ancora trovato un'intesa per il prolungamento, e la distanza tra richiesta e offerta rimane importante. Secondo la Gazzetta dello Sport le parti si vedranno parecchie volte nel nuovo anno per trovare una soluzione. In primis, a dividere è la durata del contratto: Ivan pretende un triennale, mentre il club nerazzurro al momento ragiona su un biennale. E poi la cifra: da un lato Perisic vorrebbe crescere e aggiungere un milione di stipendio ai 5 che già guadagna, dall'altro il club deve ricalibrare le spese e può spingersi fino a 4 con scadenza 2024.

La nostra opinione: rispetto a inizio stagione, quando il croato aveva deciso di trasferirsi a parametro zero in Bundesliga, le cose sono cambiate. Vista la nuova centralità interista, Perisic non è più sicuro come qualche mese fa di voler lasciare Milano. Questo potrebbe influire la scelta finale.

Inter-Vidal ai titoli di coda?

Secondo quanto riporta il quotidiano cileno La Tercera, Arturo Vidal vorrebbe avere più spazio nell'Inter e starebbe valutando diverse opzioni. In caso di addio anticipato, il suo contratto il 30 giugno 2022, non mancherebbero le estimatrici per il centrocampista, due in particolare: Tottenham e Flamengo. Secondo la testata sudamericana Antonio Conte avrebbe contattato il giocatore per conoscere la sua disponibilità. Arturo ha sempre voluto giocare in Inghilterra. Allo stesso modo, il Flamengo dal Brasile non cede alla possibilità di avere il cileno e sarebbe disposto a offrire un contratto monstre per convincere il giocatore".

La nostra opinione: in 16 presenze stagionali, sono in due Vidal è partito titolare, all'andata e al ritorno contro lo Sheriff in Champions. Troppo poco, in effetti, per un giocatore del suo valore. Ecco perchè l'addio si potrebbe consumare già a gennaio.

Scamacca carta Juve per arrivare a Vlahovic?

Uno contro l'altro, ma in futuro uno al posto dell'altro? Oggi Gianluca Scamacca farà visita a Dusan Vlahovic in Fiorentina-Sassuolo. Sfida tra attaccanti, ma anche tra futuri protagonisti del mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport l'ultima voce di mercato li vede "legati", nel senso che la Juve potrebbe acquistare Scamacca per girarlo poi alla Fiorentina quale contropartita tecnica nell’assalto a Vlahovic.

La nostra opinione: solo un'ipotesi, oggi a parlare sarà il campo con l'attaccante della Fiorentina che insegue Cristiano Ronaldo: con un gol aggancerebbe il record di gol in Serie A in un anno solare.

