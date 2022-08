Calcio

Calciomercato - Inter: più Acerbi che Akanji. Simeone è ufficialmente del Napoli

CALCIOMERCATO - Il Borussia Dortmund non cede per il difensore svizzero: virata nerazzurra sul laziale (fuori rosa in biancoceleste), che potrebbe arrivare in prestito. Il Cholito approda finalmente alla corte di Luciano Spalletti, mentre il Manchester United vuole svenarsi per Casemiro. Malinovskyi vicino all'addio all'Atalanta.

00:01:01, un' ora fa