Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, le ultime sul rinnovo di Skriniar

Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo incontro per il rinnovo di Milan Skriniar tra Marotta, Ausilio e l'agente Sistici avrebbe dovuto andare in scena questa settimana e invece è stato rinviato a dopo la gara contro il Viktoria. Non è detto però che sia nei giorni immediatamente successivi alla sfida con i boemi. L'Inter proporrà un ingaggio da 6 milioni di euro di parte fissa più bonus, alcuni facili, altri meno.

La nostra opinione: il club nerazzurro metterà il centrale slovacco sullo stesso livello economico di Brozovic e Lautaro, per togliergli la tentazione di firmare a parametro zero per il PSG. A Parigi, se arrivasse nell’estate 2023 da svincolato, guadagnerebbe molto di più, ma la proposta alta che l’Inter gli farà è per stimolare il suo “amore” nei confronti della maglia nerazzurra e della città dove è arrivato nel 2017.

La Lazio cerca un vice-Immobile

La Lazio lavora ad una punta centrale, un vice-Immobile in vista del mercato invernale. Da giorni, come riportato dal Corriere dello Sport, viene rilanciata la candidatura di Lucas Boyé, 26 anni, argentino con passaporto italiano. Gioca nell’Elche, ultimo nella Liga. Vuole cambiare aria, spera in una chiamata già a gennaio essendo in scadenza nel 2024. Ha una valutazione tra i 12 e i 15 milioni e una clausola rescissoria da 25, ma la scadenza (2024) costringe gli spagnoli a rivedere le cifre. Poi c'è Rafa Mir, prima punta del Siviglia. Lopetegui, prima dell’esonero di inizio ottobre, aveva iniziato a confinarlo in panchina. Sampaoli, scelto al posto del tecnico spagnolo, non gli ha dato ancora fiducia. Infine già a giugno erano rimbalzate indiscrezioni su Armando Broja, 21 anni, centravanti albanese (ha anche nazionalità inglese) del Chelsea e della Nazionale di Reja. Negli anni scorsi è stato in prestito al Vitesse e al Southampton (6 gol in 32 partite), i Blues gli hanno dato fiducia. Ha una valutazione di 20-25 milioni, è extracomunitario. La Lazio ha uno slot.

La nostra opinione: sulla carta l'occasione migliore è Boyè: dopo un’esperienza deludente con il Torino è passato di squadra in squadra in Spagna, Grecia e Inghilterra. Con l’Elche si è segnalato nelle ultime due stagioni segnando 7 gol a campionato, non così tanti, ma nel gennaio scorso era stato associato ad Atletico Madrid e Barcellona. Conosce già il campionato italiano e con l'attuale sistema di gioco della Lazio di Sarri potrebbe rilanciarsi.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

