Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Come raccontato dalla, oggi ci sarà il summit tra l’Inter e l’entourage diper il rinnovo di contratto. La Rosea, partendo dalle parole di mercoledì sera del presidente Zhang svela un importante dettaglio sulla trattativa, ovvero il mandato dato ai dirigenti: "Non alzatevi dal tavolo senza la firma del difensore. Potenza di una serata d’oro". L'offerta è un adeguamento del contratto ai massimi della squadra: 6,5 milioni di euro netti come Lautaro Martinez.

Secondo il Corriere dello Sport, se il Milan riuscisse a centrare gli ottavi di finale di Champions contro il Salisburgo mercoledì prossimo, la disponibilità finanziaria permetterebbe anche una maggior forza economica per quanto riguarda gli importanti rinnovi che Maldini e Massara devono fronteggiare: Leao e Bennacer su tutti.

Iltorna sulle parole dinella serata dell'eliminazione della Juventus dalla Champions: il Fideo ha raccontato tutta la sua voglia di tornare al Rosario Central in un’intervista rilanciata dalla Conmebol che ha provocato il fastidio di buona parte del tifo bianconero. Non tanto e non solo per quanto dichiarato dall'argentino, il cui desiderio di tornare in patria al termine della stagione non è mai stato un mistero. Quanto per il momento in cui queste dichiarazioni sono state diffuse, proprio al termine della disfatta di Lisbona. Nonostante qualche rumor il ritorno non sarà già a gennaio. Secche le smentite filtrate dal suo entourage relative a questa ipotesi, almeno fino al termine della stagione Di Maria resterà un calciatore della Juve.