Aveva le valigie in mano, poi al minuto 105 della sera del 19 gennaio ha regalato all'Inter la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel mezzo l'infortunio a Correa. Potrebbe quindi saltare l'affare Sensi-Sampdoria: era già tutto deciso con un prestito secco fino a giugno, ma con il problema a Correa, che potrebbe essere anche lungo, tutto torna in discussione.

Venerdì il verdetto sull'infortunio di Correa

Slittano al 21 gennaio gli esami per Joaquin Correa, uscito al 5' nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli per un problema ai flessori della coscia sinistra. Si parla di stiramento, ma l'entità del danno e i tempi di recupero potranno essere valutati solo dopo le analisi strumentali. Con l'argentino ai box subito nell'entourage nerazzurro si è pensato di stoppare la trattativa con il club blucerchiato per il passaggio di Sensi, o almeno metterla in stand-by.

Sensi quindi rimane?

Difficile a dirsi. Sicuramente Sensi non lascerà Appiano Gentile fino a domenica, almeno sino alla partita contro il Venezia, sempre che si possa giocare . E poi nel mentre si attendono gli esiti degli accertamenti per Correa. Inzaghi è stato chiaro, lui sarebbe ben felice di tenersi Stefano in squadra , ma il calciatore vuole giocare, soprattutto per tornare nel giro azzurro in vista dei Playoff di marzo. Alla Samp avrebbe trovato posto, ancora di più dopo l'arrivo di Giampaolo. Ora però è tutto fermo, nei prossimi giorni ne sapremo di più.

