Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Mancini resta! E da Tonali a Scamacca forgia la Nuova Italia IERI A 07:06

Inter-Scamacca, c'è anche il jolly Pinamonti

Gianluca Scamacca si avvicina a grandi passi all'Inter. L'ad del Sassuolo Carnevali ha detto a chiare lettere che è pronto per una big e il diretto interessato, secondo Tuttosport, ha confermato il suo interesse per i nerazzurri. Marotta e Ausilio potrebbero alzare alzare ulteriormente la posta in palio, andando oltre i 35 milioni di euro, avvicinando la richiesta di 40-45 del Sassuolo, magari mettendo sul piatto anche il cartellino di Pinamonti (valutato circa 20 milioni), protagonista di un'ottima stagione all'Empoli.

La nosta opinione: l'Inter, data per certa anche la partenza di Sanchez, ha un disperato bisogno di un attaccante da alternare a Dzeko e il 23enne romano è il profilo ideale. Giovane, italiano e in rampa di lancio. Oltre a Milan e Juve, l'altro grande spauracchio dei nerazzurri era Borussia Dortmund, ma sempre secondo il quotidiano torinese sembra che lo stesso Scamacca abbia rifiutato qualsiasi accordo con i tedeschi.

Milan, idea De Ketelaere

Tra i profili che piacciono di più al Milan per la trequarti c'è anche Charles De Ketelaere, 21enne trequartista del Bruges che negli ultimi due anni ha segnato 22 gol e regalato anche 17 assist. Come riferisce stamattina la Gazzetta dello Sport, ci sono però due problemi per il suo eventuale approdo a Milanello: innanzitutto la folta concorrenza di club di Premier League e poi l'elevato prezzo del suo cartellino, già fissato sopra i 30 milioni.

La nostra opinione: De Ketelaere combacia perfettamente con la linea Elliott e sarebbe un'ottima alternativa a Brahim Diaz che ha vissuto una stagione di pochi alti e tanti bassi. Il Diavolo inoltre attende lo sbarco di Adli dal Bordeaux.

La Lazio piomba su Carnesecchi

La Lazio avrebbe individuato in Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 dell'Atalanta, attualmente in prestito alla Cremonese, un possibile rinforzo per il dopo Strakosha e Reina, entrambi in scadenza nel giugno 2022: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la famiglia Percassi chiede 15 milioni.

La nostra opinione: Carnesecchi è il portiere dell'Under 21 ed è pronto per il grande salto, ma difficilmente resterà a fare panchina all'Atalanta con la concorrenza di Musso.

Mancini: "Ho obbligato giocatori a lasciare ritiro, avrebbero fatto tribuna"

Calciomercato Juve, torna idea Gabriel Jesus. Inter, è Veretout il vice-Brozovic? IERI A 07:49