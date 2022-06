Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala-Inter, è tutto vero

Paulo Dybala e l’Inter si sono detti il primo sì. Nel corso del summit andato in scena ieri tra l'agente del giocatore e Beppe Marotta è stata raggiunta la base di accordo. E, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, anche oltre alcuni momenti di tensione che hanno contraddistinto il vertice in sede tra la società nerazzurra e gli uomini della Joya. Ecco le cifre: stipendio base da 6 milioni netti a stagione, più bonus per arrivare fino a quota 7 di cui una parte, la metà circa, facilmente raggiungibili. Sulla durata dell’accordo c’è ancora un margine di trattativa, tra il quadriennale o il triennale con opzione. Da confermare, anche se qui le smentite sono d’obbligo, il fatto che al giocatore possa venir riconosciuto un bonus alla firma, come in fondo capita per tutti i grandi calciatori che vanno in scadenza.

La nostra opinione: non manca molto alla firma finale, le parti si sono date appuntamento tra qualche giorno. Non ne passeranno tanti, al massimo una settimana, perché non è interesse di nessuno: nè della Joya, che ha sposato al 100% il progetto Inter nè del club che vuole chiudere la trattativa per poi concentrarsi sull'affaire Lukaku.

Inter, la chiave per Lukaku è Dumfries

Negli ultimi giorni il Chelsea ha aperto alla cessione di Romelu Lukaku a patto che l’operazione e i contorni dell’affare siano positivi per tutti i protagonisti. E dunque, niente prestito gratuito, ipotesi preferita dall’Inter, sì alla possibilità di discutere di una trattativa che comprenda anche un giocatore pronto a percorrere la strada inversa, da Milano a Londra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Blues avrebbero messo in cima alla lista il nome di Denzel Dumfries. E a queste condizioni, l’Inter ovviamente è pronta a sedersi a un tavolo per cercare una complicata intesa, vista comunque l’ampia differenza in termini di costi di cartellino che c’è tra Lukaku – pagato dal Chelsea 115 milioni appena un anno fa – e Dumfries, che in viale della Liberazione valutano almeno 40 milioni.

La nostra opinione: nelle stanze dei bottoni nerazzurre si temeva che il Chelsea potesse chiedere uno dei top nerazzurri tra Bastoni, Skriniar o Lautaro, che l’Inter cercherà in ogni modo di trattenere e che in caso di cessione il club vorrebbe comunque trattare singolarmente e soltanto per una proposta tutta cash. Tutto sommato Dumfries è un sacrificio sostenibile.

Milan, ultimi dettagli per Sanches

"Golden Sanches al Milan": apre così questa mattina Tuttosport. Renato Sanches pare infatti sempre più vicino a vestire la maglia dei Campioni d'Italia a partire dalla prossima stagione. Secondo il quotidiano torinese, la dirigenza rossonera avrebbe ormai raggiunto l'accordo con il calciatore portoghese e starebbe trattando con il Lille che deve superare gli ultimi "tentennamenti". Le cifre: 3 milioni all’anno per cinque anni al calciatore più bonus mentre al Lille una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni. Un’operazione che Paolo Maldini e Ricky Massara hanno portato avanti da mesi, dopo il tentativo fallito negli ultimi giorni del mercato invernale dove il “no” del Lille arrivò perentorio.

La nostra opinione: tra poco il Milan potrà concentrare tutte le forze anche su un altro giocatore del Lille, il difensore olandese Sven Botman. Anche per lui è pronto un quinquennale da 3 milioni più bonus, mentre al Lille il club rossonero ha sottoposto un’offerta da 30 milioni comprensiva di bonus. Alla finestra rimane il Newcastle.

