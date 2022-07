Inter ha cominciato molto bene il ciclo di amichevoli estive, doppietta di Lautaro Martinez e dagli esordi di alcuni dei nuovi giocatori nerazzurri. Il club allenato da Simone Inzaghi ha approfittato della Lugano SuperCup per sfoggiare la nuova maglia casalinga e riabbracciare anche Romelu Lukaku, in un classico 3-5-2 in cui l'attaccante belga ha ovviamente affiancato Martinez nel nuovo tandem d'attacco. In tema di attaccanti, molto interessanti le dichiarazioni rilasciate dal mister nerazzurro a Sportitalia: "Se aspetto un altro attaccante? Sono molto soddisfatto dell'attacco, abbiamo messo dentro Lukaku e sappiamo cosa ci darà. Vediamo cosa il mercato riserverà da qui alla fine negli altri settori". Una chiusura al potenziale arrivo di Paulo Dybala, così tanto corteggiato fino a qualche settimana fa da Beppe Marotta? L'ha cominciato molto bene il ciclo di amichevoli estive, vincendo 4-1 nella prima uscita contro il Lugano al termine di un match caratterizzato dallae dagli esordi di alcuni dei nuovi giocatori nerazzurri. Il club allenato daha approfittato dellaper sfoggiare la nuova maglia casalinga e riabbracciare anche, in un classico 3-5-2 in cui l'attaccante belga ha ovviamente affiancato Martinez nel nuovo tandem d'attacco. In, molto interessanti le dichiarazioni rilasciate dal mister nerazzurro a: "". Unaal potenziale arrivo di, così tanto corteggiato fino a qualche settimana fa da Beppe Marotta?

Ad

"Siamo stati bravi, lavoriamo da soli quattro giorni e abbiamo organizzato una partita seria. - ha aggiunto il tecnico - Si sono viste belle azioni, sono contento di quello che ho visto e ci prepariamo per arrivare nelle migliori condizioni al 13 agosto. Lukaku? Lui e Lautaro sono due campionissimi, si conoscono benissimo e gli piace giocare insieme, abbiamo visto anche Correa, Dzeko è tornato in anticipo. Abbiamo avuto il miglior attacco l'anno scorso, ora dobbiamo crescere sempre". La sensazione è che la pista che porta a Dybala si sia decisamente raffreddata, col giocatore argentino finito invece sempre più al centro dei radar della Roma: rientrato in Italia, l'ex Juventus si allenerà da solo a Torino ma vuole definire a breve il suo futuro. Interessanti poi anche le parole spese sul reparto difensivo, che necessita di un innesto: "Bremer? Ho un grandissimo rapporto coi dirigenti e sono sempre al lavoro, abbiamo una casella vacante in difesa e dobbiamo trovare un sostituto di Ranocchia che possa competere lì dietro".

Serie A Inzaghi: "Handanovic sarà titolare. Vogliamo il Triplete italiano" 05/07/2022 A 16:27

Juve, idea Akanji per la difesa; Inter: Lukaku is back!

Calciomercato Inter e Simone Inzaghi avanti insieme fino al 2024: c'è l'accordo 08/06/2022 A 18:55