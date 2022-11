Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter-Skriniar, la firma "entro il 13"

Il rinnovo di Milan Skriniar non è più così lontano: prima della sfida col Bayern l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta si è spinto con le parole come mai prima d’ora, fissando un orizzonte temporale per l’accordo: "Sono ottimista che si possa arrivare a una conclusione entro l’ultima partita di campionato, quindi entro il 13 novembre. Ci sono i presupposti". Secondo la Gazzetta dello Sport, i "presupposti" nascono dai contatti avuti negli ultimi giorni per via telefonica secondo la via tracciata di persona con l'entourage del giocatore giovedì scorso.

La nostra opinione: oltre all'offerta economica (6,5 milioni vs i 9 del PSG) per Skriniar sarà una scelta di campo senza vie di mezzo, ovvero niente accordi a tempo o clausole rescissorie.

Lopetegui verso il Wolverhampton

Julen Lopetegui potrebbe tornare presto in panchina: il tecnico spagnolo, esonerato dal Siviglia a inizio ottobre, potrebbe accettare la proposta del Wolverhampton come riportato da Sky Sports UK, i colloqui sono ripresi negli ultimi giorni dopo che l'allenatore aveva rifiutato l'offerta in un primo momento.

La nostra opinione: per provare a convincere Lopetegui i Wolves gli avrebbero offerto un contratto milionario, il controllo della dirigenza sportiva ed anche la promessa di acquisti importanti già in inverno.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

