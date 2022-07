Il mercato dell'Inter dipende in buona parte dalla trattativa con il PSG per Milan Skriniar. Le due parti si stanno lentamente avvicinando ad un compromesso che possa chiudere l'affare. L'Inter non vorrebbe scendere dalla richiesta di 70 milioni di euro cash, i francesi per ora non si sono spinti al di sopra dei 60 milioni più l'inserimento di una contropartita. Lo slovacco ha già l'accordo economico con il club parigino con cui guadagnerebbe 7,7 milioni a stagione.

Milan Skriniar con la maglia dell'Inter Credit Foto Getty Images

Attesa per la prossima settimana la mossa decisiva dalle due parti. Il punto d'incontro potrebbe trovarsi a quota 65 milioni, anche perchè l'Inter comincia ad avere fretta. Il parallelo affare Bremer rischia di complicarsi per via dell'azione di disturbo della Juventus che se dovesse completare la cessione di De Ligt avrebbe immediatamente i fondi per un assalto al difensore granata. Sul fronte offensivo, Sanchez chiede non meno di 5 milioni per la buonuscita. La sua partenza libererebbe lo spazio per l'eventuale colpo Dybala.

