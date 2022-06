Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, spunta il nome di Schouten

La società neroazzurra continua la ricerca del vice Brozovic. La Gazzetta dello Sport apre una nuova pista di mercato per la mediana, Jerdy Schouten, centrocampista reduce da un paio di buone stagioni al Bologna. La richiesta è di 15 milioni, l'Inter cercherà di mitigarla con l'inserimento di qualche contropartita (Satriano ed Esposito i nomi più probabili). La prima scelta resta comunque Asllani dell'Empoli.

La nostra opinione: la società è consapevole della carenza di alternative valide a centrocampo ed è intenzionata a fare uno sforzo per alzare il tasso tecnico della panchina di Inzaghi. L'assalto ad Asllani è stato rallentato dall'alta valutazione fatta dall'Empoli. Schouten può essere un piano B di qualità e leggermente meno costoso, al Bologna potrebbe fare comodo l'inserimento di uno tra Satriano e Pinamonti.

Vlahovic in pressing su Schouten durante Juventus-Bologna - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Juve-Di Maria, settimana decisiva

Sono i giorni decisivi per la trattativa che potrebbe portare Angel Di Maria in maglia bianconera. Come riporta il Corriere dello Sport, le parti non sono concordi sulla durata del contratto. La Juventus offre un biennale da 7 milioni di euro più bonus, mentre l'argentino non vorrebbe legarsi ai bianconeri per più di una stagione. La società pensa quindi a un compromesso, magari abbassando l'offerta economica intorno ai 5,5 milioni di euro annui.

La nostra opinione: le due parti sono vicine, ma non ancora sulla stessa linea. Un contratto annuale significa non iniziare un progetto tecnico sull'argentino, consapevoli della sua partenza a fine stagione. Dall'altra parte Di Maria ha il desiderio di ritornare a casa, al Rosario Central, per chiudere la carriera nella sua terra. L'intesa si troverà e con tutta probabilità a cedere dovrà essere il club.

Gnonto, Monza e Sassuolo in prima fila

Il nuovo volto della Nazionale di Mancini, Wilfried Gnonto, scalda il calciomercato. Tante le pretendenti al giovane di proprietà dello Zurigo. Il Monza gli ha messo gli occhi addosso e cercherà di sondare il terreno con gli svizzeri, ma attenzione alla rimonta del Sassuolo. Il Corriere dello Sport indica la sua valutazione intorno agli 8 milioni, il giocatore andrà in scadenza nel 2023. Verona, Torino, Roma e Fiorentina sono le altre italiane alla finestra, si prospetta un'asta nelle ultime settimane di mercato.

La nostra opinione: lo Zurigo giocherà i preliminari di Champions League ad agosto e prima di quel periodo sarà difficile vedere la cessione di Gnonto. Il Monza potrebbe avere il budget per affrontare l'operazione, il Sassuolo sembra la destinazione ideale per un giovane che ha ancora tutto da dimostrare. Non mancano le destinazioni estere per l'ex Inter, in particolare il Belgio, possibile nuovo trampolino di lancio per il classe 2003.

