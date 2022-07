Gleison Bremer – Milan Skriniar. Una delegazione della Curva Nord stamane si è diretta sotto la sede del club per affiggere un lungo striscione con un messaggio chiaro ‘Patti chiari, amicizia lunga... Skriniar non si tocca’. Nel giorno in cui obiettivo di mercato principe del mercato dell’Inter per la difesa - varca i cancelli del J Medical per iniziare la sua avventura da nuovo giocatore della Juventus, i tifosi dell’Inter alzano la voce e con uno striscione chiedono alla società di togliere dal mercato,. Una delegazione della Curva Nord stamane si è diretta sotto la sede del club per affiggere un lungo striscione con un messaggio chiaro ‘’.

Perso Bremer , il centrale di spessore destinato a prendere il posto dello slovacco nel caso di una cessione dello slovacco (nel mirino del PSG da settimane) i tifosi nerazzurri temono di perdere uno dei pilastri della retroguardia e hanno chiesto conto ai dirigenti presenti in sede di blindarlo con un rinnovo di contratto che rinsaldi il suo status all’interno della squadra.

I responsabili della Curva in un colloquio con Marotta hanno chiesto conto della situazione ma l’ad nerazzurro non è stato in grado di offrire alcuna rassicurazione in merito. Non la risposta che la frangia del tifo nerazzurro più oltranzista si auspicava e che lascia chiaramente come la permanenza dello slovacco non sia affatto scontato, specie se nelle prossime settimane il PSG tornerà alla carica alzando l’attuale proposta di 60 milioni, considerata insufficiente dai dirigenti nerazzurri. Insomma questo caldo luglio di calciomercato può ancora riservare sorprese.

