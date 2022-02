In attesa di mettere nero su bianco il rinnovo di Brozovic , di Perisic e quello di Handanovic, oltre a ricercare nuovi profili come l'attaccante David , l'ufficializza i prolungamenti di contratto dei suoi uomini mercato. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, infatti, il club nerazzurro ha comunicato il rinnovo dell'amministratore delegatoe del Chief Sport Officerfino al 30 giugno 2025. Rinnovo anche per, Deputy Chief Sport Officer del club.