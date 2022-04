Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

CLASSIFICHE E RISULTATI

Ad

Calciomercato Ten Hag-United, c'è l'accordo! Annuncio dopo la Coppa d'Olanda 15 ORE FA

Inter, per un Paredes che arriva...

La Gazzetta dello Sport dedica un ampio spazio a Leandro Paredes, obiettivo dell’Inter già da quando saltò lo scambio con Brozovic. Il centrocampista del PSG torna una pista calda, perché con circa 15 milioni i nerazzurri potrebbero tentare l’assalto, prima che il contratto scada nel 2023.

La nostra opinione: a Paredes l’Italia piace dai tempi della Roma e i rapporti tra Inter e PSG sono buoni. Questo non vuol dire che l’accordo sia già fatto, ma comunque ci sono delle buon basi per provare a intavolare una trattativa. L’Inter deve però necessariamente far respirare un po’ le proprie casse e avere della liquidità a disposizione, ma ne parliamo subito.

... C’è un Lautaro che va

Per Tuttosport (ma la stessa Gazzetta e il Corriere dello Sport ne parlano) la liquidità di cui parlavamo poco fa potrebbe arrivare dalla cessione di Lautaro Martinez: ci sarebbe già l’Atletico Madrid all’orizzonte e la trasferta a Madrid in occasione della Champions League del ds Piero Ausilio sarebbe un segnale di movimento.

La nostra opinione: il giro di valzer non è così impossibile: Paredes e Martinez giocano chiaramente in due ruoli diversi, quindi argentino non rimpiazzerebbe argentino. O meglio, il rimpiazzo del Toro nel quadro che si delinea sarebbe sì un argentino, ma Paulo Dybala. La Joya, che arriverebbe a parametro zero dalla Juventus, andrebbe a occupare il posto lasciato libero da Lautaro e sarebbe un impegno economico soltando per lo stipendio, fattore che agevolerebbe quindi altri acquisti di alto livello.

Morata in bilico, si inserisce l’Arsenal

In tutto questo, la Juventus deve stare attenta perché rischia di ritrovarsi con l’attacco decimato. Posto che Dybala andrà via, c’è la possibilità di perdere anche Alvaro Morata perché, come racconta il Corriere dello Sport, la Vecchia Signora e l’Atletico Madrid non starebbero trovando un accordo sulla cifra per il riscatto. Due anni fa c’era un accordo per 35 milioni, che però il club bianconero vorrebbe ritoccare molto al ribasso (15 milioni). E l’Arsenal vorrebbe inserirsi offrendone 30.

La nostra opinione: l’obiettivo della Juventus sembra essere quello di risparmiare il più possibile, perché all’orizzonte si profila anche la possibilità di riprendere l’attaccante a parametro zero, soprattutto forte del fatto che il giocatore ha sempre espresso la sua preferenza per Torino, ma non sarà facile perché quando ci sono tanti soldi di mezzo le questioni si complicano, e una decurtazione del conguaglio di 20 milioni di euro non è decisamente uno sconto da poco. Staremo a vedere nel prossimo mese e mezzo che cosa succederà.

Ancelotti: "Real dipendente da Benzema? Vero, e ne sono felice"

Calciomercato Ibrahimovic-Milan, rebus rinnovo: perché si, perché no 17 ORE FA