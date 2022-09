Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, Zhang blinda Inzaghi

La prima tappa del nuovo soggiorno italiano di Steven Zhang non poteva che essere Appiano Gentile. Il presidente dell'Inter si è subito diretto al Suning Training Centre per incontrare Simone Inzaghi. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Zhang ha confermato la stima dell'allenatore, auspicando in un salto di qualità nelle prossime settimane.

La nostra opinione: due mesi dopo quel 18 luglio in cui incombevano le vicende Skriniar-PSG e Bremer, incalzato dalla Juve nonostante l'accordo con l'Inter, Zhang ha voluto ristabilire la calma e provare a dimenticare i 4 k.o. nelle prime 9, tre solo in campionato. Giusto dare fiducia a Inzaghi, in attesa di una svolta.

Juve, fari su Ndicka

La Juventus continua la propria caccia a un nuovo difensore centrale, se possibile di piede mancino visto che allo stato attuale delle cose in rosa manca una pedina con queste caratteristiche. Secondo Tuttosport i bianconeri hanno messo nel mirino Evan Ndicka, difensore 23enne in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Già lanciata la sfida ad altri due colossi del calcio inglese: Liverpool e Chelsea.

La nostra opinione: l'età e la duttilità del francese che può giocare sia al centro che a sinistra nel reparto difensivo stuzzica mezza Europa e anche la Juve che in reparto ha solo destri, ovvero Bremer, Bonucci, Danilo, Gatti e Rugani.

Lo United piomba su Kim

Come riporta il Corriere dello Sport, dalla Turchia arrivano voci di interessamento del Manchester United per Minjae Kim, ma il difensore del Napoli è blindato da una clausola da 50 milioni che si attiva solo a partire dal 1° luglio 2023 (e fino al 15). Il club partenopeo non ha nessuna intenzione di cederlo e, dunque, se ne riparlerà al massimo in estate

La nostra opinione: il difensore coreano è stato uno dei grandi protagonisti del big match contro il Milan e dell'avvio di stagione del Napoli. Il corteggiamento dello United arriva dopo quello dell'Inter nei giorni di Skriniar-PSG e del Rennes del suo antico maestro Bruno Genesio.

