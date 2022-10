Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, Zhang promette il rinnovo di Skriniar

E’ la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola, poi subito a 2-3. Steven Zhang è intervenuto dopo l’ok arrivato sui conti dell’Inter a margine dell’assemblea dei soci. E’ un “rilancio” di progetto quello nerazzurro col presidente che si è detto ottimista sul rinnovo di Skriniar dopo l’incontro tra la dirigenza e gli agenti. “Sono sicuro. Lui sa il significato di questo club, sa quanto ama l’Inter: la situazione non mi preoccupa per nulla”. Insomma, pare esserci ottimismo. Ingaggio intorno ai 6-6,5 milioni netti a stagione che con i bonus potrebbe spingersi fino a 7,5.

La nostra opinione. Se quando riportato dalla Gazzetta è davvero fedele, pare essere davvero ottimista il presidente dell’Inter. Non si può però non ricordare che il PSG è pronto a garantire 9 milioni e che l’Inter dovrà rinnovare per forza a breve col difensore, altrimenti da giugno è libero e rischia di perdere una pedina veramente importante senza incassare nulla. Insomma: il tempo stringe. Vedremo se questa esposizione del presidente in prima persona porterà alla firma.

Juve, si insiste sulla pista Conte

Dopo averla lanciata già ieri, ancora la Gazzetta dello Sport insiste con la pista Antonio Conte alla Juventus. A pagina 5 e 6 viene sviluppato il discorso economico. Conte va in scadenza e non ha rinnovato e per quanto Allegri abbia un contratto da 7,5 milioni netti a stagione – bonus esclusi – fino al 2025, la Juventus valuta che la rosa sia di qualità e pronta al tipo di gioco che vuole Conte. Per la Gazzetta il tecnico costerebbe non meno di dieci milioni a stagione tra parte fissa e bonus.

La nostra opinione. Le cifre della gazzetta di lasciano molto, ma molto perplessi. Il discorso tecnico sulla rosa è condivisibile – la Juventus è una squadra di buona qualità che sta palesemente sottoperformando – ma sulle cifre siamo lontani. A Londra Conte guadagna 17 milioni netti a stagione. Verrebbe davvero a Torino per 10 bonus inclusi? Ci pare difficile.

Lazio, pronto il rinnovo per Luka Romero

Visto in azione in Europa League, il 18enne argentino ha promesso di restare nonostante vada in scadenza nel 2023. Così almeno secondo il Corriere dello Sport. Lotito ha imposto come prima missione a Tare il rinnovo del baby talento. “Voglio dimostrare di essere pronto”, ha detto Romero, soprannominato “la piccola Pulce”. Al momento percepisce 400mila euro, con il suono accordo dovrebbe raddoppiare e andare a 800mila.

La nostra opinione. Qualche flash in coppa, giocatore sicuramente di buon talento. Vedremo se riuscirà a trovare più spazio con un Sarri comunque sempre poco incline alle rotazioni. L’esposizione diretta di Lotito comunque in questi frangenti è sempre un segnale.

