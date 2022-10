Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inzaghi, Barcellona e Sassuolo per salvare la panchina

Dopo la sconfitta contro la Roma, secondo la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha a disposizione le gara di Champions League di stasera contro il Barcellona e di sabato in campionato contro il Sassuolo. Se le cose dovessero andare male, per la prima volta non si può escludere un avvicendamento in panchina che in qualche modo avrebbe del clamoroso, ripensando solo al rinnovo del contratto fino al 2024 di quattro mesi fa.

La nostra opinione: dopo il 2-1 con la Roma, sono diventati 4 i ko dell'Inter nelle prime 8 di campionato: la gara più pesante è quindi quella che si disputerà nel weekend al Mapei Stadium. Il Barça non dovrebbe portare ribaltoni: condizionale d'obbligo, se arrivasse un'eventuale imbarcata potrebbe anche cambiare le carte in tavola.

Skriniar-PSG, la telenovela non è finita

Stando a quanto riportato dal quotidiano francese l'Equipe, il PSG starebbe studiando un'offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro (bonus compresi) per convincere l'Inter a cedere Milan Skriniar a gennaio. Campos vuole assolutamente l'interista come rinforzo per la difesa. Il giocatore è in scadenza a giugno.

La nostra opinione: l'estate scorsa il club nerazzurro ha rifiutato un'offerta di 60 milioni di euro (bonus inclusi) perché ne chiedeva 80 e sperava di sfruttare questi quattro mesi per convincere il difensore slovacco a impegnarsi in un nuovo contratto. Dopo aver annunciato perdite per 140 milioni di euro nella stagione precedente, la società nerazzurra potrebbe essere costretta a cedere per non perdere il giocatore a zero.

Zaniolo, vicino il rinnovo monstre con la Roma

La Roma lavora per blindare il suo gioiello, Nicolò Zaniolo, fino al 2027. La Gazzetta dello Sport racconta come la scorsa settimana a Milano si siano incontrati il general manager Tiago Pinto e l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli. Possibile che i due si rivedano tra oggi e domani nella Capitale, anche se tutto dovrà essere approvato dai Friedkin, che invece sbarcheranno a Roma solo giovedì. La base dell’accordo è stata individuata intorno ai 4 milioni, più bonus variabili individuali e di squadra, che potrebbero far salire lo stipendio fin quasi a sfiorare i 5 milioni. E' possibile che venga inserita una clausola rescissoria nel nuovo contratto di Zaniolo. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 milioni di euro.

La nostra opinione: giocatore fondamentale e possibile faro della nuova Nazionale di Mancini. Fa bene la Roma a volerlo blindare.

