Nuovo capitolo della saga: il Presidente della Liga spagnolo Javier Tebas torna ad accusare club stranieri per irregolarità in termini di calciomercato. Il presidente del massimo campionato spagnolo si è detto stanco di vedere club stranieri aggirare le limitazioni economiche imposte dall'Uefa. A suo dire, i club spagnoli non riuscirebbero per queste ragioni ad essere competitivi sul mercato.

Kylian Mbappe Credit Foto Getty Images

Ad

rivolto a Juventus e Manchester City. Tebas tornerebbe dunque all'assalto dei cityzens, dopo averli fatti sanzionare ed escludere dalla Champions League in passato (prima che il TAS revocasse di fatto la sanzione dell'UEFA contro City e Psg). L'attacco, dopo le durissime accuse contro il Paris Saint Germain per l'affare Mbappè, sarebbe questa voltaTebas tornerebbe dunque all'assalto dei cityzens, dopo averli fatti sanzionare ed escludere dalla Champions League in passato (prima che il TAS revocasse di fatto la sanzione dell'UEFA contro City e Psg).

Calciomercato Tra promesse, Bayern e Dybala: Lukaku e il colpo impossibile 3 ORE FA

Erling Haaland Credit Foto Getty Images

Agli skyblues viene contestata l'operazione Haaland, con Tebas che nelle scorse settimane ha dichiarato: "Mi piacerebbe sapere come hanno fatto a prenderlo, Raiola chiedeva una grossa commissione...". Per ciò che riguarda la Juventus, Tebas avrebbe invece chiesto all'Uefa di indagare sul caso delle plusvalenze fittizie su cui ormai da mesi sta lavorando la Procura di Torino. Ora non resta che attendere le risposte del massimo organismo calcistico europeo che dovrà valutare se accogliere o meno le richieste del Presidente della Liga.

Real Madrid campione d'Europa: grande festa in Plaza de Cibeles

Calciomercato Bayern su Osimhen. Mkhitaryan: giornata decisiva 4 ORE FA