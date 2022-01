Joao Felix al posto di Mbappé?

Il Paris Saint-Germain continua a guardarsi attorno per sostituire Kylian Mbappé, che pare sempre più lontano da Parigi. Secondo quanto riferito da Sport.es, il club transalpino avrebbe così messo nel mirino Joao Felix, classe ‘99 che vorrebbe salutare l’Atletico Madrid.

Secondo noi: Il talento portoghese sta avendo tanti problemi con la rigidità degli schemi di Simeone, per cui non è da escludere un possibile addio. Ovviamente, a gennaio, non se ne parla nemmeno, ma a giugno le sirene di Parigi potrebbero tornare a suonare.

Thiago Silva rinnova con il Chelsea

Thiago Silva rinnova con il Chelsea! I Blues hanno trovato l'accordo con il difensore brasiliano che prolunga di un anno fino al 2023. "Non avrei mai pensato di far parte per tre anni di questo grande club, per questo sono molto felice di rimanere anche il prossimo anno".

Secondo noi: Anche se non è più quello brillante di Milano, Parigi e del primo periodo londinese, è dura privarsi di Thiago Silva. Ottimo rinnovo per i Blues di Thomas Tuchel.

La Samp saluta Adrien Silva e Depaoli

Doppio addio in casa Sampdoria! I blucerchiati rescindono con Adrien Silva, che dopo una stagione e mezza con la maglia blucerchiata volerà all’Al Wahda negli Emirati Arabi Uniti, e cedono Fabio Depaoli all'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto.

Secondo noi: Non sono cessioni pesanti, ma andranno sicuramente rimpiazzate.

Fabio Depaoli Credit Foto Getty Images

Genoa scatenato!

Sull’altra sponda di Genova, invece, la squadra di Shevchenko è letteralmente scatenata. In un solo giorno, i rossoblu chiudono per Silvan Hefti dello Young Boys e arrivano ad un passo da Leo Skiri Østigard, in prestito secco dal Brighton.

Secondo noi: La classica rivoluzione invernale del Genoa. Hefti e Ostigard, rispettivamente classe 1997 e 1999, potranno dare quella freschezza e quella sfrontatezza che tanto è mancata negli ultimi mesi. Ai rossoblu servirà la loro energia.

Silvan Hefti Credit Foto Getty Images

Il Sassuolo cerca il sostituto di Boga

In casa Sassuolo c'è grande attenzione al nome che dovrà sostituire Jeremie Boga, passato all'Atalanta. Tanti i giocatori in ballo nelle menti di Rossi e Carnevali, ricorda il Corriere dello Sport: l'ultima idea è Gyasi dello Spezia, anche se il club ligure è in trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore.

Secondo noi: Gyasi è un profilo diverso rispetto a Boga - meno dribblomane, meno offensivo, più equilibrato e anche duttile in fase difensiva - ma la domanda è un'altra: al Sassuolo serve davvero?

Morata vicino alla firma col Barça: già pronto contro il Real

