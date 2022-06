Che João Pedro sia destinato a lasciare il Cagliari non è una novità assoluta. Lo aveva annunciato il direttore sportivo Capozucca già qualche settimana fa. La sorpresa, semmai, è rappresentata dalla probabile destinazione dell'italo-brasiliano, premiato nel 2022 con l'esordio in Nazionale: la Salernitana.

Secondo Sky, i campani sono vicini a concludere il colpo. Nella giornata odierna è andato in scena un incontro tra i direttori sportivi dei due club, Morgan De Sanctis e lo stesso Capozucca, e. João Pedro è stato accostato anche al Torino e al Monza, ma la Salernitana è passata in vantaggio su tutti e ora ha intenzione di chiudere. Negli ultimi giorni i granata sono stati avvicinati ad altri pezzi grossi dell'attacco, come Edinson Cavani o Arek Milik , ma il rinforzo arriverà con ogni probabilità dalla Sardegna.