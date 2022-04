Arriva dall'Argentina la notizia che, dopo 17 anni di carriera a suon di gol, Gonzalo Higuain lascerà il calcio. Ad annunciarlo, è il padre Jorge che, in un'intervista a TNT Sports, ha detto: "Mio figlio mi ha detto che a fine anno lascerà il calcio. Non lo vedo di ritorno in Argentina dopo l'avventura in MLS, Gonzalo mi ha detto che a fine anno lascerà il rettangolo verde ritirandosi dall'attività professionistica". Higuain sta giocando attualmente per l'Inter Miami e il suo contratto scadrà il 31 dicembre 2022.

Mio figlio mi ha detto che a fine anno lascerà il calcio.

Ad

Calciomercato Real, Benzema chiama Mbappè: "Con lui faremmo il doppio dei gol" 7 ORE FA

LA CARRIERA DI HIGUAIN

El Pipita esordisce con la maglietta del River Plate a soli 17 anni, il 29 maggio 2005, rimanendo per due anni prima di fare il grande passo verso i Blancos, sponda Real Madrid. In Spagna rimane ben 6 stagioni, togliendosi parecchie soddisfazioni e facendosi notare come un grande attaccante completo, il pungiglione di scorpione perfetto. Il dualismo con l'altra stella madridista dell'epoca, un certo Cristiano Ronaldo, gli fa fare le valigie in direzione Napoli. In Azzurro è semplicemente indomabile e capace di gol che sono entrati di diritto nella storia del nostro calcio per poi tradire la fede vesuviana per la città della Mole.

Juventus arriva come Mr.90 milioni e, nonostante i gol, non riesce a vincere la Champions League, persa a Cardiff proprio contro il Real Madrid di CR7. Negli ultimi anni, la sua vita sportiva è fatta di tanti bassi e pochi alti come segnalano le esperienza al Milan e Chelsea prima di un ritorno discutibile alla l'Inter Miami. Parlando di numeri, Il suo bottino recita: 319 reti da professionista in 680 presenze. Invidiabile anche lo score con la sua Nazionale, l'Argentina, con 75 incontri e 31 centri all'attivo: enorme rimpianto è quel Mondiale 2014, perso in finale, e che sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Allaarriva comee, nonostante i gol, non riesce a vincere la Champions League, persa a Cardiff proprio contro il Real Madrid di CR7. Negli ultimi anni, la sua vita sportiva è fatta di tanti bassi e pochi alti come segnalano le esperienza alprima di un ritorno discutibile alla Vecchia Signora . Dal 2020, gioca per. Parlando di numeri, Il suo bottino recita: 319 reti da professionista in 680 presenze. Invidiabile anche locon la sua Nazionale, l'Argentina, con 75 incontri e 31 centri all'attivo: enorme rimpianto è quel, perso in finale, e che sarebbe stato la ciliegina sulla torta.

Higuain, il bomber da record che ha segnato un'epoca

Calciomercato Juve, Zaniolo e Di Maria per ripartire. Osimhen vale 120 mln 8 ORE FA