Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

"Pronto Dybala? Vieni alla Roma": Mou, la mossa per la Joya

La Gazzetta scommette su Dybala alla Roma, o meglio questo è quanto scrive oggi: Mourinho avrebbe contattato la Joya per convincerlo a scegliere la via della Capitale. La Roma può spingersi fino alla soglia stabilita per Pellegrini ed Abraham, che sono i due che guadagnano di più: 6 milioni a testa, da poter raggiungere con i bonus

La nostra opinione: E' il 17 luglio e Dybala è ancora senza squadra: con una stagione da preparare al meglio e con un Mondiale alle porte, non crediamo che l'argentino sia disposto ad aspettare ancora chissà quanto tempo. Questo Mourinho lo sa ed è il motivo per cui in questo momento non intende affatto mollare la presa. Il tempo che passa potrebbe giocare a favore dei giallorossi: tradotto, se Dybala non ha ancora firmato per l'Inter, forse i nerazzurri non sono così propensi a metterlo sotto contratto. Certo, va convinto il giocatore...

Lewandowski sblocca tutto: De Ligt al Bayern, Juve su Bremer

Il Barcellona acquista il bomber polacco per 45 milioni più bonus, e così la Juventus può cedere De Ligt al Bayern Monaco e fiondarsi su Bremer, difensore brasiliano del Torino: questa la ricostruzione del Corriere dello Sport.

La nostra opinione: La Juventus prova a giocare di super-anticipo su Bremer anche se spuntarla sull'Inter sembra obiettivamente improbabile: le voci di sabato confermavano che l'incontro decisivo tra Cairo e i nerazzurri avverrà lunedì. Inoltre la volontà del giocatore, che ha già rifiutato (sembra) Tottenham e Milan, è molto chiara: difficile che Bremer possa dire di sì alla Juventus dopo essersi esposto così tanto. I bianconeri provano a far forza sul fatto che Cairo non vuole discostarsi troppo dalla cifra di 40 milioni per cedere il giocatore: chissà se basterà.

Lewandowski lascia il Bayern: "Impossibile restare dopo quanto successo"

De Ketelaere, ci siamo: prima la Supercoppa con il Brugge, poi l'affondo del Milan

Per la Gazzetta, il Milan cerca di stringere il cerchio su e Ketelaere: il calciatore questa giocherà si giocherà il suo primo titolo stagione: la Supercoppa del Belgio, contro il Gent. Poi arriverà l'affondo rossonero: la parte fissa dell'offerta aumenta, per arrivare ad un totale di 35 milioni, con l'accordo con il giocatore già trovato sulla base di 2-2,5 milioni a stagione per 5 anni.

La nostra opinione: Il talentuoso classe 2001 ha fatto capire di voler cambiare aria e ha altrettanto reso bene l'idea che il Milan è la sua destinazione preferita: ha detto di no al Leeds nonostante l'offerta alla società (37 milioni) fosse allettante, dopo la partita con il Gent dovrebbe dare il suo "sì" definitivo ai rossoneri. Il Milan si troverebbe un bel talento da sfruttare dalla metà campo in su, in quel ruolo dove lo scorso anno Diaz ha fatto fatica a performare e dove quest'anno già si è ben proposto il neo-arrivato Adli. Ma si sa: un po' di classe in più non hai mai fatto male a nessuno, soprattutto in casa-Milan.

