Josip Ilicic è ufficialmente tornato in Slovenia. Con una nota sul sito ufficiale, l'NK Maribor ha reso noto l'ingaggio del trequartista classe '88 che prima del calciomercato estivo si era svincolato dall'Atalanta.

Per Ilicic contratto fino al 2025 e maglia numero 72: si tratta di un ritorno per lui, che la maglia del Maribor l'aveva vestita in 11 occasioni all'inizio della stagione 2010/11 (segnando 4 gol) prima di passare al Palermo, sua prima squadra in Italia.

Con Palermo, Fiorentina e Atalanta ha collezionato un totale di 416 partite, segnando la bellezza di 122 reti. Poi i problemi di depressione avevano fermato le sue prestazioni: nell'ultima giornata dello scorso campionato ha disputato i suoi ultimi 10 minuti in maglia Atalanta, per salutare il pubblico di casa.

