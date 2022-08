. Il classe 2000, squalificato per la prima giornata di Campionato, potrebbe anche essere multato dalla società. In casa Juventus continua a tener banco il caso Moise Kean. Il centravanti azzurro è stato escluso da Allegri per la sfida amichevole, persa 4-0, contro l'Atletico Madrid . Secondo quanto riportato da Tuttosport la causa sarebbe l'ennesimo ritardo ad una delle sedute di allenamento

Il futuro dell'ex-enfant prodige del calcio italiano sarebbe ad oggi tutt'altro che chiaro. La Juventus vorrebbe infatti cederlo già in questa sessione di mercato, per puntare su un profilo più esperto come Depay o Muriel per il ruolo di vice-Vlahovic. Per la Vecchia Signora la cessione non sarà tuttavia agevole a causa di un contratto molto particolare che di fatto blocca la volontà dei bianconeri.

Moise Kean in Juventus-Napoli Credit Foto Getty Images

Quando lo scorso anno la Juventus si è mossa per acquistare l'azzurro come sostituto di Cristiano Ronaldo, ha versato 10 milioni di euro per un prestito biennale all'Everton, con 28 milioni più 3 di bonus di riscatto da versare al termine di questa stagione. Prima di vendere Kean, la Juve dovrebbe dunque riscattarlo definitivamente, spendendo oltre 30 milioni di euro. Una spesa decisamente esosa, giustificabile solo qualora vi fossero dei club realmente interessati a spendere cifre importanti per l'azzurro. Uno scenario, ad oggi, piuttosto difficile da immaginare.

