Juventus è pronta ad accogliere i due acquisti (a parametro zero) di punta della campagna trasferimenti estiva: Angel Di Maria e Paul Pogba. Tutto fatto a livello di contratto, col Fideo - ex PSG - che si appresta a firmare un contratto da un anno a 7 milioni di euro, mentre il francese campione del mondo ritornerà in casa bianconera dal Manchester United attraverso un quadriennale a circa 10 milioni a stagione.

Juve, Di Maria e Pogba: quando arrivano? Date, visite e frirme

Ma quando sbarcehanno i due giocatori a Torino? Di Maria è atteso al J-Medical per le visite mediche nella giornata di venerdì 8 luglio, mentre Pogba sabato 9. Si farà di tutto per mettere entrambi a disposizione di mister Massimiliano Allegri già dal raduno vero e proprio alla Continassa, in programma lunedì 11 luglio. Primi dieci giorni di allenamenti per poi partecipare (nell'ultima settimana del mese) al Summer Tour negli Stati Uniti con le amichevoli contro i messicani del Chivas (sabato 23 a Las Vegas, con fischio d'inizio alle 5 del mattino ora italiana), il Barcellona (mercoled' 27 a Dallas, Texas, alle 2,30) e Real Madrid, domenica 31 luglio al Los Angeles alle 4.

Come cambia la Juventus con Di Maria

