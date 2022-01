Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

JUVENTUS SU ICARDI, MORATA AL BARCELLONA

E' uno scenario incandescente quello annunciato dalla Gazzetta dello Sport, con un valzer di punte importanti che andrebbero a spostarsi in cerca di gol e soprattutto una maggiore fiducia. Morata sa bene che non verrà riscattato dalla Juventus e preme per andare al Barcellona; per sostituirlo, i Bianconeri sono su Mauro Icardi (utilizzato poco dal PSG, fin qui in stagione) che però vorrebbe un trasferimento secco, rifiutando il prestito. Per la 'signora', sfumati gli altri nomi come Cavani e Depay ritenuti troppo dispendiosi a livello economico o con caratteristiche diverse dal classico numero 9 che vorrebbe Max Allegri.

La nostra opinione: Un trasferimento di questo tipo, nel mercato di gennaio, è molto difficile. Per questo, l'unica certezza è che alla Juventus arriverà qualcuno solo nel caso partisse Morata. Icardi sarebbe il nome perfetto per gol, maturità calcistica ed esperienza; i nomi di Scamacca e Vlahovic potrebbero essere interessanti per l'estate, impensabile infatti andare ad intavolare trattative così complicate con Sassuolo e Fiorentina nel bel mezzo del campionato.

KOSTIC E LUIZ FELIPE PER L'INTER

Secondo Tuttosport, l'Inter starebbe pensando ad un doppio colpo importante per le geometrie di mister Inzaghi; il primo nome è quello di Kostic, giocatore serbo, utilissimo negli schemi Neroazzurri perchè in grado di ricoprire i ruoli di centrocampista e attaccante soprattutto ora che gli impegni si fanno di primo livello tra campionato e Champions League. Per giugno, si pensa a Luiz Felipe che ha già detto che non rinnoverà con la Lazio e si libererebbe a zero.

La nostra opinione: Due nomi non di primissimo livello ma enormemente graditi dalla società neroazzurra. Kostic è un giocatore giovane ma anche esperto e verrebbe accolto a braccia aperte dal popolo interista per la generosità con cui scende in campo; Luiz Felipe, in odore anche di Nazionale, andrebbe a completare un pacchetto difensivo di primo ordine; scelte intelligenti e sagge per Marotta che, in questi casi, difficilmente sbaglia.

IDEA NDOMBELE PER LA ROMA

Il Corriere dello Sport spiega i primi regali per la Roma di Mourinho che, insieme a Maitland-Niles, dovrebbe trattare anche Ndombele. Il forte centrocampista francese verrebbe solo in prestito con diritto di riscatto: infatti, la sua valutazione è di circa 30 mln prendendo, a stagione, la bellezza di 10 mln di sterline. Cifre troppo alte per le casse Giallorosse e che comunque dovrebbero prima cedere sia Villar che Diawara. La trattativa resta complicata ma non si esclude che possa esserci un avvicinamento tra le parti, magari negli ultimi giorni di calciomercato.

La nostra opinione: Ndombele rappresenta un centrocampista molto forte fisicamente e in grado di strappare, in mezzo al campo, come pochi sanno fare. Nel nostro campionato potrebbe essere devastante. Gli ostacoli sono tanti, a partire dalle cifre e dalla volontà degli Spurs di cederlo a titolo definitivo. Mourinho lo conosce bene e, in coppia con Veretout, lascerebbe Lorenzo Pellegrini libero di agire sulla trequarti. Chi vivrà, vedrà.

