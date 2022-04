Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus, Raspadori e Frattesi: chance per parlare col Sassuolo

Il match di questa sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo sarà un’occasione per intavolare le discussioni per Raspadori e Frattesi. Questo almeno è quanto riporta Tuttosport che dedica l’apertura a questa notizia. Poi a pagina 3 continua, sottolineando come soprattutto l’attaccante sia l’obiettivo n°1 in quanto per Frattesi c’è da vincere anche la concorrenza dell’Inter. Sul costo non meno di 30 milioni in quanto il Sassuolo ha già rifiutato una proposta del West Ham.

La nostra opinione. E’ un affare, quello di Raspadori alla Juventus, su cui si discute da molto. In attacco la Juve dovrà comprare e non potrà spendere tantissimo, visto che l’acquisto è stato Vlahovic. Ci può stare. Il fronte è caldo e credibile.

Roma, 100 milioni di ricapitalizzazione: Senesi, Guedes e Xeka

A pagina 29 della Gazzetta dello Sport grande attenzione per casa Roma dove la proprietà Friedkin ha chiuso la ricapitalizzazione ed è pronta a un mercato da 100 milioni. I nomi indicati sono tre, uno per reparto. Marcos Senesi, 24enne difensore argentino del Feyenoord: contratto in scadenza nel 2023, viene via con una 15ina di milioni. Xeka, 27 anni, regista portoghese del Lilla, va in scadenza in estate. E poi Goncalo Guedes, 25enne attaccante del Valencia, in scadenza nel 2023, valutato una 40ina di milioni.

La nostra opinione. Buon difensore Senesi, bella scommessa, sarebbe un buon colpo. Alla Roma però servirebbe qualcosa di più in mezzo e in avanti per fare il salto di qualità vero. Né Xeka né Guedes cambierebbero gli equilibri per spostarsi verso la zona Champions League. Servirebbe un colpo alla Dybala, per infiammare la squadra e la piazza per davvero. Notevole comunque lo sforzo economico dei Friedkin, che lavorando in silenzio stanno mettendo capitale.

Belotti, West Ham o Atletico Madrid

Sempre su Tuttosport spazio ancora al mercato con il futuro di Belotti a pagina 11. Il quotidiano torinese riporta come manchino offerte concrete fin qui al centravanti del Toro dal fronte italiano; e allora rilancia le suggestioni estere. Dal West Ham, che in passato si era già interessato al Gallo all’opzione Atletico Madrid, da un allenatore che apprezzerebbe le doti di guerriero come il Cholo Simeone. In attesa che anche in Italia si muova qualcosa.

La nostra opinione. Belotti è un attaccante di discreta qualità ma che da qualche tempo prolungato ormai segna troppo poco per scaldare una piazza come quella dell’Atletico. Così come quella del West Ham, sotto Moyes ormai con ambizioni europee da tempo. Non sarà così facile trovare una destinazione top per il Gallo, il cui ‘hype’ è sceso ormai da qualche tempo.

