Giorgio Chiellini è pronto a lasciare il calcio che conta e a volare in MLS. Il difensore azzurro, protagonista assoluto degli ultimi successi di Juventus e Nazionale, proseguirà la sua carriera con la maglia del Los Angeles FC. Una trattativa da tempo impostata e definita a Londra dal manager Will Kuntz e Davide Lippi, procuratore del capitano bianconero. Il prossimo passo ora sarà formalizzare la rescissione consensuale del contratto con la Juventus, alla quale è sulla carta vincolato fino al 2023. Non ci saranno però intoppi: Chiellini arriverà in America per i primi giorni di luglio forte di un accordo di 18 mesi e di una presentazione da star hollywoodiana già preparata dal suo prossimo club. Il miglior modo di iniziare una nuova avventura per quello che sarà il ventiduesimo italiano a giocare negli Stati Uniti.

Ad

Da Pirlo e Nesta ad Insigne e Chiellini: i migliori italiani in MLS

Calciomercato Tebas al veleno: pronto a denunciare Juve e City all'UEFA 4 ORE FA

Giorgio Chiellini diventerà soltanto l'ultimo di una lunga serie di giocatori italiani che hanno trascorso una parte della propria carriera in America. Se alcuni come Corradi e Giuseppe Rossi sono stati soltanto delle meteore, altri hanno invece scritto pagine piuttosto significative del calcio statunitense. Ad amare il tricolore sono state soprattutto le franchigie canadesi: a Toronto, club che ha accolto quest'anno Lorenzo insigne, Sebastian Giovinco ha giocato ben 114 partite, diventando il recordman italiano in MLS per numero di presenze. A Montreal, invece, sono passati nomi di spicco come Nesta e Di Vaio, oltre ai meno blasonati Mancosu e Donadel. A giocare invece a Los Angeles, anche se in maglia Galaxy, è stato in passato il portiere Carlo Cudicini. Una tradizione, quella azzurra in America, inaugurata decenni fa dai primi esodi illustri di Zenga e Galderisi ai New England Revolution e Roberto Donadoni in quel di New York, città in cui si è distinto anche Andrea Pirlo.

Chiellini: "Mi piacerebbe un'esperienza all'estero"

Calciomercato Tra promesse, Bayern e Dybala: Lukaku e il colpo impossibile 6 ORE FA