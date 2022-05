Angel Di Maria è pronto per lo sbarco alla Juventus a parametro zero. Trovato l'accordo tra il 34enne argentino e la dirigenza bianconera, El Fideo è pronto a salutare il PSG per un'avventura completamente nuova: per la prima volta in Italia, a 7,5-8 milioni di euro di stipendio annuo.

Messo in disparte da Pochettino nella capitale francese, l'esterno sudamericano è l'uomo giusto per riportare in auge la Vecchia Signora? Per capirlo meglio, abbiamo coinvolto il collega Vincent Bregevin di Eurosport Francia, che ci ha offerto un parere da un punto di vista privilegiato.

La scheda di Angel Di Maria

Data di nascita 14 febbraio 1988 Altezza e peso 1,80 m x 75 kg Ruolo Attaccante Piede predefinito Sinistro Nazionalità Argentina Scadenza contratto 1/7/2022 Valutazione (Transfermarkt) 15 mln €

1) Di Maria è ancora un top player oppure è un giocatore in fase calante?

Non è un top player. È capace di fare grandi cose, ma non è abbastanza costante nella sua carriera per essere considerato tale. Tuttavia non è ancora "finito", quest'anno ha dimostrato di saper ancora fare la differenza nelle partite importanti.

Di Maria con la maglia del PSG Credit Foto Getty Images

2) Per la Juventus è una scelta azzeccata?

Dipende dal suo impiego. Quest'anno non è stato titolare al PSG, il che non è positivo per il suo ritmo e il suo livello di prestazioni. È fatto per giocare regolarmente, altrimenti diventa più difficile esprimere le proprie potenzialità. Ma credo sia una buona decisione della Juventus: Di Maria è gratis, costa poco e può portare molto.

3) Negli ultimi due anni al PSG, Di Maria ha segnato soltanto 6 e 4 gol, come mai?

Ha segnato meno gol per diverse ragioni, la squadra gioca principalmente su Mbappé, anche perché Neymar e ora Messi stanno calciando punizioni. Ma soprattutto non è un marcatore. Il suo ruolo al PSG si avvicina di più a quello di assistman, dove è il migliore nella storia del club. Che segni meno non è molto significativo.

I numeri di Angel Di Maria nella carriera con i club

Squadra e anno Presenze Gol e assist Benfica (2007-2010) 119 15 gol e 28 assist Real Madrid (2010-2014) 190 36 gol e 84 assist Mancheser United (2014/2015) 32 4 gol e 12 assist PSG (2015-2022) 294 92 gol e 118 assist

4) Fisicamente è in forma? Allegri potrebbe averlo titolare per l’intera stagione?

Sì, è in buona forma. Di Maria non si infortuna spesso, fisicamente è un giocatore affidabile. Ha avuto qualche lesione muscolare, ma non abbastanza da rappresentare davvero un problema. A primo impatto è un giocatore che Allegri può contare titolare per tutta la stagione.

5) Che tipo di giocatore è Di Maria a 34 anni e in che posizione può esprimere al meglio le proprie qualità

È un attaccante esterno destro in un 4-3-3. Con un terzino che risale sulla sua corsia per permettergli di attaccare i "mezzi spazi" è il modo migliore per fargli utilizzare il suo sinistro, sia per il passaggio che per il tiro. Questo è ciò che sa svolgere meglio. Non è forte nella fase difensiva, ma fa sforzi nel ritorno collettivo all’indietro.

6) Qualche anno fa la Juventus effettuò una mossa simile con l’acquisto di Douglas Costa dal Bayern Monaco, ma il brasiliano non ripagò l’enorme investimento dei bianconeri. C’è un rischio simile anche per Di Maria?

Di Maria ha avuto successo nei grandi club per 10 anni: Benfica, Real Madrid, PSG, nella nazionale Argentina, ha firmato prestazioni notevoli in Champions League. Ha molto più credito di Douglas Costa. Per me non è paragonabile.

Di Maria con la Copa America 2021 conquistata con la nazionale argentina tra le braccia Credit Foto Getty Images

7) Come si giudicano le 7 stagioni al PSG? Di Maria è considerato una leggenda del club?

Resta uno dei giocatori più eccezionali dell’era QSI (Qatar Investment Authority, ndr). 92 gol, 118 assist (il migliore nella storia del club), quasi 300 presenze... È molto apprezzato dal pubblico, in tanti sono dispiaciuti di vederlo partire. Ma la sua situazione è cambiata dall'arrivo di Messi, Di Maria non è titolare nel sistema di Pochettino, meglio che se ne vada.

La nostra opinione

La Juventus necessita come il pane di un giocatore capace di mandare in porta i suoi bomber (Vlahovic, su tutti, sembra averne patito di più una volta giunto da Firenze) e in questo senso Di Maria è la miglior pietanza nel menù dei giocatori in scadenza di contratto. Tanti assist, grande esperienza in Europa e solidità dal punto di vista fisico, che alla Vecchia Signora non guasta. Resta però da capire se questo rendimento prestazionale andrà avanti a quest'età, maggior ragione dopo una stagione in cui è stato impiegato poco. Guardando all'efficienza dei giocatori di caratura internazionale nella nostra Serie A attorno ai 35 anni in su (Cristiano Ronaldo, Ibra, Dzeko ecc...) il rischio potrebbe valere la candela.

Pochettino: "Rosico ancora per Real-PSG, faccio fatica a dormire"

