Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Assalto a Milinkovic-Savic: la Juve punta ad averlo a gennaio

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juve fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. A gennaio i collaboratori di Andrea Agnelli proveranno ad assicurarsi il nazionale serbo con il contratto in scadenza nel 2024. La decisione è stata presa dopo la batosta di San Siro contro il Milan. Alla Continassa preparano un’offerta che parte dai 50 milioni per arrivare a 60 con i bonus: una base obbligata per indurre in tentazione la Lazio. Perciò sarà necessario qualche sacrificio: magari quello di McKennie che ha ancora tanti estimatori in Bundesliga.

La nostra opinione: lo staff medico bianconero segue con particolare attenzione i recuperi di Federico Chiesa e Paul Pogba, ma i due torneranno al top della condizione subito? Da qui la constatazione che occorre almeno un innesto di qualità a centrocampo, dove sono emerse le maggiori lacune in questi mesi. Non sarà semplice convincere Claudio Lotito (e Maurizio Sarri) a privarsi in corsa del suo giocatore di maggior qualità.

PSG, pronti 150 milioni per Leao

Tuttosport insiste sul forte interesse del PSG per Rafael Leao, già corteggiato la scorsa estate dal Chelsea. Luis Campos, ds dei parigini, era alla guida del Lille che nel 2018 accolse il giovane portoghese che si era liberato dallo Sporting Lisbona. Secondo diversi media francesi, il PSG - che a fine stagione perderà Messi e chissà cosa accadrà con Neymar e Mbappé - nel 2023 proverà ad acquistare il talento del Milan mettendo sul piatto 150 milioni, ovvero il valore che club ed entourage del giocatore avevano indicato nella clausola rescissoria valida la scorsa estate.

La nostra opinione: difficile, se non impossibile che il Milan valuti un’offerta già a gennaio, ma a fine stagione la situazione potrebbe essere diversa. Molto, se non tutto, passerà ovviamente dal rinnovo di Leao il cui contratto scade nel 2024.

PSG scatenato, 20 milioni per Skriniar

Tuttosport chiude il cerchio con la situazione di Milan Skriniar. Anche il difensore slovacco dell'Inter, in scadenza nel 2023 (e non ancora rinnovato) è nel mirino del PSG. Se arriverà la fumata nera anche nel prossimo incontro tra Marotta, Ausilio e il suo agente (previsto dopo Barcellona-Inter), i parigini torneranno alla carica già a gennaio ed è possibile che l'Inter sia costretta a cedere il giocatore, consapevole però che difficilmente riceverà più di 20-25 milioni.

La nostra opinione: l'Inter nel frattempo lavora per bloccare l'esterno mancino algerino Bensebaini del Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2023. Affare per l'estate, ma se Gosens dovesse essere venduto a inizio anno, si proverà ad anticipare l'operazione già a gennaio.

