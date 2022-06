L'estate di Nicolò Zaniolo sarà verosimilmente molto lunga. La storia d'amore tra la Roma ed il numero 22 vive da qualche tempo una fase piuttosto burrascosa. Il club si mostra indispettito dall'atteggiamento e dalle dichiarazioni del suo gioiello, che intanto lascia trapelare insofferenza e scalpita per risolvere prima possibile una questione rinnovo che da Trigoria non sembrano intenzionati a toccare prima di settembre.

Una situazione che pone di fatto il giocatore sul mercato e ingolosisce le big: più defilato il Milan rispetto a qualche settimana fa, è ora la Juventus a farsi avanti con forza. Un'operazione che i bianconeri vogliono chiudere a prescindere dalla questione Di Maria ma per la quale saranno costretti a ragionare e ponderare scelte ed investimento. La richiesta della Roma è chiara: 60 milioni e il ragazzo parte. Possibile che il club capitolino si accontenti anche di un compenso minore (del quale dovrà versare il 15% all'Inter), ma la Juve non vuole saperne di versare una somma del genere: ecco come Cherubini e la dirigenza stanno impostando l'affare.

Zaniolo-Juventus, la formula: prestito con obbligo, tante le possibili contropartite

A Torino stanno studiando un'operazione stile Chiesa: la base è quella di un prestito con obbligo di riscatto, con la parte cash che potrebbe essere in parte compensata da alcune contropartite. La Juve è disposta a rinunciare a molti dei suoi esuberi per arrivare a Zaniolo, con le dovute valutazioni del caso. I primi della lista sono i giovani Miretti e Vrioni, ma ci sono anche tanti elementi già da tempo sdoganati: subito raffreddata la pista Arthur (il brasiliano pesa a bilancio per 43 milioni e i bianconeri che non hanno intenzione di fare minusvalenza), possono invece far comodo McKennie, Rovella e Kean, compagno di merende proprio di Zaniolo ai tempi dell'Under 21. Un intreccio di mercato che al momento non assomiglia affatto ad una vera trattativa, ma l'estate per il 22 giallorosso sarà rovente e la colpa non sarà solo del clima...

